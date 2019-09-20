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Egemen Bağış Prag Büyükelçiliği'ne atandı

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Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atandı.
Egemen Bağış Prag Büyükelçiliği'ne atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan koltuğa Egemen Bağış atandı.

‘17 Aralık yolsuzluk soruşturması’nda adı geçen dört bakandan biri olan Egemen Bağış, Avrupa Birliği Bakanlığı görevinden alınmış, diğer bakanlar ise istifa etmişti. Bakanlar haklarındaki yolsuzluk iddialarını reddetmişti.

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