“Egemenliğimiz ve yarattığımız değerler, bizi geleceğe taşıyacak olan başarılarımızdır”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü onuruna düzenlediği “Cumhuriyet Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden 16 sanatçının resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerden oluşan 50 eserini bir araya getiren “Cumhuriyet Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü onuruna düzenlenen Cumhuriyet Sergisi’nin açılışı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından yapıldı.

Sergi 13 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak serginin açılışında sırasıyla Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü onuruna düzenlenen böylesine anlamlı bir kültür sanat etkinliğinin açılışında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Cumhuriyet Sergisi’ni açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü onuruna düzenlenen böylesine anlamlı bir kültür sanat etkinliğinin açılışında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bugün yaşadığımız bu refah ve özgür hayatı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına borçluyuz” ifadesini kullandı.

Yaklaşık 3 hafta sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de 39’uncu yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Cumhuriyetimizin kuruluşunu egemenlik bilinci ile birleştirerek kutlamalıyız. Egemenlik demek, devletin tapusu demektir. Eğer bir egemenliğiniz yoksa ayakta duramazsınız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi, akademik başarılarının yanı sıra; sanata ve sanatçıya verdiği önem ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adını her zaman duyurmaya devam ediyor. Bugün burada sergilenen eserler de Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bünyesinde yer alan bütün sanat eserleri gibi gelecek nesillere ışık olacak” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre: “Ülkemize ve cumhuriyetimize sahip çıkmak hepimizin asli görevleridir.”

Cumhuriyet Sergisinin açılışında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Cumhuriyet; Atatürk’ün de dediği gibi en büyük hazine, en büyük eser, en büyük bayram, en büyük fazilettir. Türk milletine yakışan en güzel idare tarzı cumhuriyettir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümüne ithafen açılan bu özel sergide bulunmaktan dolayı onur duyuyorum” diyen Meclis Başkanı Töre, “Ana vatanımızın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması için hepimiz elimizden geleni yapacağız” dedi.

Her devletin kendi milli mücadelesini vererek kendi devletini ayakta tutmaya çalıştığını söyleyen Töre, “Ülkemize ve cumhuriyetimize sahip çıkmak hepimizin asli görevidir. Bu görevi hakkıyla yerine getirmek ise Atatürk’e ve aziz şehitlerimize en büyük hediyedir. Bugün bizleri bu özel sergiyle buluşturan Yakın Doğu Üniversitesi’ne de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. Kuruluş Yıldönümünü, Cumhuriyet Coşkusuna Yaraşır Bir Sanat Şöleniyle Kutluyoruz."

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümünü cumhuriyet coşkusuna yaraşır bir sanat şöleniyle kutladıklarını söyleyerek başladığı konuşmasına, Atatürk’ün “Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu; yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli inkılâp yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali, Türk gençliğinin dimağında ve Türk milletinin şuurunda daima canlı bir halde tutmak; üniversitelerimiz ve yüksek okullarımıza düşen başlıca vazifedir” sözlerine vurgu yaparak sürdürdü.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak işte bu vazifeyi, Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Günsel Ailesi’nin çizdiği vizyonla; eğitim, sanat, bilim, teknoloji alanlarında üreterek varlığımızı geleceğe taşıyarak Akdeniz’de kök salmaya devam eden KKTC’ye can suyu olarak yerine getirmek, en büyük hedefimizdir” dedi.

Londra merkezli Times Higher Education’ın iki gün önce yayımladığı “2023 Dünya Üniversite Sıralaması”nın alan sıralamalarında Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak 6 kategoride yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilgisayar Bilimleri’nde dünyada 151-175 bandında, Türkiye’de birinci; Mühendislik alanında dünyada 176-200 bandında, Türkiye’de ikinci; Eğitim alanında dünyada 401-500 bandında, Türkiye’de beşinci; Klinik ve Sağlık alanında dünyada 501-600 bandında, Türkiye’de üçüncü; Yaşam Bilimleri alanında dünyada 601-800 bandında, Türkiye’de üçüncü ve Sosyal Bilimler alanında dünyada 601-800 bandında, Türkiye’de altıncı sırada yer aldık. İşte bu başarı bu hedefe olan inancımızın ve bağlılığımızın bir göstergesidir” dedi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç, Bitmiş sanat eserini vücuda getirmek saatler, günler, hatta bazen yıllar alsa da, izleyicinin eseri görüp algılaması birkaç saniyesini alır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise “İşgal altında yok olmaya yüz tutmuş bir ülkeyi bağımsızlık ateşi ile bir araya getiren, Kurtuluş Savaşı ile yedi düvele diz çöktüren, ülkeyi aydınlığa ve çağdaşlığa kavuşturmak için çağının ilerisinde bir devlet yaratıp bizlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’e, silah ve çalışma arkadaşlarına en derin şükranlarımızı sunuyor; aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” sözleriyle başladığı konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bir alıntı ile devam etti: "Cumhuriyet, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir ve çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in, “Yüksekçe bir yerden Yakın Doğu Ünivesitesi’nin kampüsüne bakmak sadece üç dakika alıyor. Oysa o üç dakikalık seyrin arkasında 40 yıllık emek, mücadele, alın teri, sabır, mücadele; her bir tuğlanın arkasında inançla çırpınan yürekler, bir 40 yıl daha uğraşsanız her anını yazmakta zorlanacağınız bir büyük zihnin eseri, bir tarihi var” sözlerini hatırlatan Prof. Dr. Erdal Aygenç, bir sanat eserinin oluşumunu da aynı şekilde açıklayarak “Sanat eseri, bir dizi fırça darbesi, binlerce keski vuruşuyla yavaş yavaş ortaya çıkar; büyük bir incelik ve titizlikle hazırlanır. Bitmiş sanat eserini vücuda getirmek saatler, günler, hatta bazen yıllar alsa da, izleyicinin eseri görüp algılaması birkaç saniyesini alır” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç, konuşmasının sonunda eserleri ile Cumhuriyet Sergisine değer katan tüm sanatçıları, sergi küratörü Doç. Erdoğan Ergün’ü ve emeği geçenleri kutlayarak teşekkür etti.