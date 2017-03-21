Eide'nin yol haritasını ileri götürdüğü iddia ediliyor!

Müzakerelerin yeniden başlaması, Temmuz ayında bir anlaşma sağlanması ve Eylül ayında da referanduma gidilmesi için yol haritası hazırlandığı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, yol haritasını ileri götürdüğü iddia edildi

Alithia gazetesinin “Çözüm Hedefiyle 4 Adım… Eide’nin Müzakerelerin Yeniden Başlaması ve Tamamlanması İçin İleri Götürdüğü Yol Haritası” başlık ve spotuyla aktardığı haberine göre, “Alpha Kıbrıs” kanalının dün akşamki haber bülteninde, yol haritasının ifşa edildiği ve BM ile uluslararası unsurların, tarafların yol haritasında anlaşması halinde, haritanın hayata geçirilmesine katkı koymaya hazır olduğu öne sürüldü.

Gazete, “ALPHA Kıbrıs” kanalının haber bültenine göre, yol haritasının, özde, müzakerelerin kopmasının ardından çalışılan fikirlerden ibaret olduğunu ve Eide’nin, Eylül ayından itibaren girilecek Başkanlık seçimi dönemi öncesinde, Kıbrıs sorunu müzakere sürecinin mutlu sona ulaşması için yoğun çaba gösterdiğini iddia etti; haritadaki 4 anahtar noktayı da özetle şöyle aktardı:

“1-Nisan ayı başında ve Türkiye’deki referandumdan önce, Anastasiadis-Akıncı-Eide’nin katılacağı sosyal içerikli bir yemek düzenlenmesi ve bu yemeğin, müzakerelerin yeniden başlangıcı sinyalini vermesi,

2- Temmuz ayı sonuna kadar müzakerelerin tamamlanması ve anlaşmaya varılması,

3- Ara dönemde (Mayıs veya Haziran), Garantiler ve Güvenlik ile ilgili konferansın yapılması ve tamamlanması,

4- Eylül ayında iki toplum arasında referandum yapılması”.

“YAKICI YAZ”

Gazete, yukarıdaki ara başlıkla devam ettirdiği haberinde, her şeyin yol haritasındaki gibi gitmesi halinde, Ağustos ayı ve Eylül ayının ilk yarısında, referandumda “evet” ya da “hayır” oyu çıkmasıyla ilgili propagandaların başlayabileceğini de yazdı.