Ekrem İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış

YSK'nın verdiği seçim yenileme kararıyla mazbatası iptal edilen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa mitinginde konuştu. İmamoğlu, Trabzon’da dedesinin mezarında gece vakti gizlice çekim yapıldığını öne sürerek, mezarlıktan yayın yapmaya çalışan medya kuruluşunu eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu, Bosna Sancaklı'da vatandaşlarla buluştuktan sonra Bayrampaşa Meydanı'nda bir konuşma yaptı. İmamoğlu, sözlerine, "Dedik ki, yerel seçim bitti, herkes işini yapsın dedik. Dinletemedik. Millet seni getirdi, millet yollar. Bu kadar basit. Böyle anlamsız, hukuka aykırı bir karar alarak milletin hakkını, emanetini ve iradesini gasp ettiler. ('Hak, hukuk, adalet' sloganları.) Ne yapacağız? Hep bir olacağız. Hep birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu, 23 Haziran'da bu hukuk bilmeyenlere anlatacağız" şeklinde başladı.

18 günlük İBB Başkanlığı süresince yaptığı hizmetlerden örnekler veren İmamoğlu, "Bizi, 31 Mart'tan önce hesap kitap bilmemekle suçladılar. Kardeşim, biz hesap kitap biliyoruz da şunu hesap edemedik: Bizim yaptığımız işi bunların bu kadar sahipleneceklerini düşünmedik. Bizim, insanlara vaat edip başardığımız işleri, bu sefer kalkıp, 'Biz yaptık' dediler" diye konuştu.

'BAZI VALİLER TUZAK KURAR, BAZILARI DA SİYASETE GÖZ KIRPAR'

"Bizim devlet geleneğimizde, gerçekten bu ülke adına Cumhurbaşkanı'nın yeri ayrıdır, sayın valilerin, kaymakamların yeri ayrıdır, devleti dışarda temsil edenlerin yeri ayrıdır. Ha şunu anlayabilirim. Bazı valiler tuzak kurar, bazıları da siyasete göz kırpıyor olabilir. Ama bunu yapmayın. Yakışmıyor. Biz bu hizmetleri, siyasi rant elde etmek için yapmadık. Biz bu hizmetleri, vatandaşımızın ihtiyacını hissettiğimiz için yaptık. Servis araçlarıyla, yolda, trafikte yıllardır tehdit edilen esnafı kurtarmak bize nasip oldu. Bunlar, 18 günde yaptıklarımızla yatıp kalkıp bizi kıskanıyor ya, sizin huzurunuzda söz veriyorum. Ben, bunları 1800 günde deli etmezsem namerdim. Deli edeceğim."

"Saygıdeğer Vali Bey'e buradan sesleniyorum" diyen İmamoğlu, doğduğu köyde yaşanan trajikomik bir olayı şu sözlerle anlattı:

'DEDEMİN MEZARINDA GECE VAKTİ ÇEKİM YAPILMIŞ'

"Lütfen, gelip görevimize başlayana kadar milletin iradesine sahip çıkın. Taraflı olmayın. Kalkıp, orada yapılan iş ve işlemler üzerinden rakibime dönük sözüm ona prim yaptırıp algı yaratmayın. Zaten boş ama yapmayın. O öyle yapıyor. Onun üstü, benim namahremime girmeye çalışıyor. Ailemle yaptığım bir dinlenceyle ilgili yorum yapıyor. Daha acısını söyleyeyim mi. Burada paylaşıyorum. Benim köyüm, bir derenin içinde masum bir köy. Bizim köyümüzde yıllar yılı kimse evinin kapısını kilitlemez. Zaten 40-50 haneli bir köy. Herkes birbirini tanır. Benim köyümde herkes gurbette. Köyde insan çok az. Komediyi anlatayım mı size? Akşam namazından sonra, hava karanlık. Bizim bir caminin yanında mezarlığımız vardır. Bir de rahmetli dedem 1977'de vefat ettiğinde onu defnettiğimiz aile mezarlığımız vardır. Bir bakar ki bir komşumuzla bir akrabamız, aile mezarlığımızda bir ışık. Bir gider bakarlar ki, bir TV ekibi çekim yapıyor. Yahu benim Gazi dedemle röportaj yapmaya mı geldiniz Allah'ın adamları. Allah size akıl versin. Hangi kanal anladınız değil mi? 'Aaaa' anladınız mı?! Aaaa ben şaşırdım. 'Aaaa' deyince herkes anladı. Sözlüğe baktım, bu işin adı 'nebbaşlık': Mezar hırsızlığı."