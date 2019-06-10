Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın birlikte çıkacağı canlı yayınla ilgili flaş gelişme!

İmamoğlu, AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile canlı yayına çıkma konusuyla ilgili de konuştu. İmamoğlu, teklifin ilk olarak kendisi tarafından dile getirildiğini hatırlatıp, “Benim kararım yeni değil. Benim karar vermemde ikinci birine ihtiyaç yok. Sayın Yıldırım’ın sürece eşlik etmesi, bu konunun 17 yıl sonra tartışmaya açılması beni mutlu etti” dedi.

Yıldırım ile canlı yayına çıkmasının planlamasını CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarafından yapıldığını söyleyen İmamoğlu, “Canlı yayınla ilgili konular muhtemelen yarın (bugün) kesinleşir” diye konuştu. İmamoğlu, soruşturmacı gazeteci Uğur Dündar'ın iki rakibin karşı karşıya geleceği açık oturumu yönetmeme kararını ise şöyle değerlendirdi: “Sayın Dündar'ın bu işi en iyi yapabilecek gazeteci olduğunu ifade ettim. Uğur Dündar'ın programı sunmasından ben memnuniyet duyarım. Kendisinin programı sunmamak istememesiyle ilgili yaptığı açıklamayı gördüm ama nedenini, ne demek istediğini tam olarak anlayamadım. Bu konu hakkında kendisiyle görüşeceğim.”