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Ekvador'daki bir hapishanede çıkan saldırıda ölü sayısı 68'e ulaştı

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Ekvador'da bir hapishanede silahlı çete mensupları arasında çıkan çatışmada en az 68 mahkum öldü.
Ekvador'daki bir hapishanede çıkan saldırıda ölü sayısı 68'e ulaştı

Çeteler arası liderlik tartışmasından kaynaklandığı belirtilen çatışma sonrasında hapishanede yapılan aramalarda ciddi miktarda silah ve kesici alet ele geçirildi. Ekvador'da 29 Eylül'de yaşanan çatışmada da 118 kişi hayatını kaybetmişti.

Guayaquil kentindeki bir hapishanede dinamit gibi patlayıcıların da kullanıldığı çatışma yaklaşık 8 saat sürdü.

ÇATIŞMA LİDERLİK TARTIŞMASINDAN KAYNAKLANDI

Güvenlik güçleri, çatışmanın çeteler arası liderlik tartışmasından kaynaklandığını açıkladı. Hapishanede yapılan aramalarda ciddi miktarda silah ve kesici alet ele geçirildi.

 

Haberler.com

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