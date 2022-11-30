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El Nassr Kulübü’nden Cristiano Ronaldo’ya çılgın teklif

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Suudi Arabistan ekibi El Nassr'ın, Manchester United ile yollarını ayıran ve şu anda boşta olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya eşi benzeri görülmemiş bir teklif yaptığı belirtildi.
El Nassr Kulübü’nden Cristiano Ronaldo’ya çılgın teklif

İspanyol spor gazetesi Marca, Suudi Arabistan’ın El Nassr Kulübünün Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’ya dudak uçuklatan bir sözleşme teklif ettiğini ve anlaşmaya çok yakın olunduğunu iddia etti.

İngiltere’nin Manchester United Kulübü ile sözleşmesi feshedilen 37 yaşındaki Ronaldo’nun profesyonel kariyerine Suudi Arabistan’da devam edeceği ileri sürülüyor.

İspanyol gazetesi, El Nassr Kulübü’nün yıllık 200 milyon Euro’dan 2,5 sezonluk sözleşme teklif ettiği Ronaldo ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı. Haberde, Ronaldo’ya verilecek yıllık 200 milyon Euro’nun içinde maaş ve reklam anlaşmalarının dahil olduğu öne sürüldü. Fransız teknik direktör Rudi Garcia’nın teknik direktörü olduğu El Nassr’ın Suudi Arabistan ligindeki en büyük rakibinin son şampiyon El Hilal olduğu belirtildi.

Suudi futbolunun son yıllarda gelişmeye başladığını yazan İspanyol gazetesi, Ronaldo’nun medyanın ilgisini buraya çekebileceğini ve Avrupa’daki hiçbir kulübün El Nassr’ın teklifine yaklaşamayacağını kaydetti.

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