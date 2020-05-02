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Elon Musk: Tüm mülkümü satıyorum

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Elon Musk: Tüm mülkümü satıyorum
Elon Musk: Tüm mülkümü satıyorum

Elon Musk sosyal medya hesabından Tesla'nın piyasadaki değerinin çok yüksek olduğunu ve tüm mülkünü satacağını yazdı. Musk'ın dün attığı bu tweetlerden sonra Tesla hisselerinde düşüş görüldü.

Karantina önlemleri hakkında attığı 'bu resmen faşistlik' tweetiyle büyük tepki çeken Musk sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

"Tüm fiziksel varlıklarımı satıyorum, kendime ait bir evim olmayacak" diyerek 100 milyon dolar toplam piyasa değerine sahip en az 7 evini satışa çıkaracağını söyleyen Musk, kendisine ait herhangi bir evi olmayacağını, bu konuda kız arkadaşı ünlü şarkıcı Grimes'ın kendisine çok kızgın olduğunu belirtti.

Musk, mülklerinin satışında tek istisna olarak ise Los Angeles'ta bulunan Gene Wilder'ın eski evini gösterdi. Bu evi yıkılmaması veya evin ruhunu kaybetmesine neden olacak herhangi bir değişiklik yapılamaması şartıyla satacağını belirtti.

14 milyar dolarlık değer kaybı

Ayrıca, Tesla'nın hisse fiyatlarının çok yüksek olduğunu da yazan Musk'ın bu açıklaması, Tesla hisselerinde yüzde 9.3, yani 14 milyar dolarlık değer kaybına neden oldu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi Musk'a tweeti sonrası şaka yapıp yapmadığını sorduğunu, "Hayır" yanıtı aldığını da yazdı.

Daha önce ceza yemişti

Musk 2018'de de Tesla'nın New York Borsası'ndaki geleceğini yorumladığı bir tweeti sonrası da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Musk ayrıca şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalmıştı.

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