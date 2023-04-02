Elon Musk, Twitter’ı dünyanın en büyük finans kuruluşu yapmak istiyor

Elon Musk'ın Twitter'ı 250 milyar dolarlık bir şirkete dönüştürme planının arkasında, yirmi yılı aşkın süredir tutunduğu dijital bankacılık fikri bulunuyor.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçen hafta çalışanlarına yolladığı bir e-postada şirketin geleceğine planlarından bahsetti. Musk çalışanlarına Twitter’ın şu anki değerinin 20 milyar dolar olduğunu söylerken şirketin değerine ilişkin hedefi 250 milyar dolar olarak açıkladı.

51 yaşındaki milyarder, Twitter kullanıcılarının uygulama aracılığıyla zahmetsizce birbirlerine para gönderebilecekleri, mevduatlardan faiz kazanabilecekleri ve çok daha fazlasını yapabilecekleri bir sistem planladığını belirtti.

‘DÜNYANIN EN BÜYÜK FİNANS KURULUŞU OLMAK MÜMKÜN’

Musk, mart ayında Morgan Stanley tarafından düzenlenen bir konferansta “Bence dünyanın en büyük finans kurumu haline gelmek mümkün” demişti. Geleneksel olarak gelirlerin yaklaşık yüzde 90’ının reklamdan oluştuğunu, bunun yenilenmesi gerektiğini belirten Musk, Twitter’ı çeşitlendirme tutkusundan bahsetti.

Musk, geçen yıl da Twitter’a yönelik hedeflerinden bahsettiği bir konferansta “22 yıl önceki X.com oyun planını bazı iyileştirmelerle uygulayacağım” ifadelerine yer vermişti. X.com, Kasım 1999’da Musk tarafından kurulmuş ve daha sonra Confinity ile birleşerek PayPal ismini almıştı.

HEDEF, BANKACILIK DEVLERİYLE EŞ SEVİYEDE

Musk’ın 250 milyar dolarlık hedefi, piyasa değeri yaklaşık 380 milyar dolar olan JPMorgan Chase ve yaklaşık 230 milyar dolar değerindeki Bank of America gibi finans devleriyle karşılaştırılıyor. Teknik olarak bir banka olmayan PayPal Holdings’in değeri ise yaklaşık 85 milyar dolar.

Analistler, bir ödeme aracı olarak Twitter’ın gelirini önemli ölçüde artırabileceği görüşünde. Ayrıca Twitter bu konuda yeni hamleler de yapmaya başladı. Kasım ayında şirket, ABD Hazinesi’ne evrak doldurarak bir ödeme işlemcisi olma yolundaki ilk adımlardan birini atmıştı.