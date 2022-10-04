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Elon Musk ve Zelenskiy Twitter’da karşı karşıya geldi: Küfürlü yanıt

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Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy ile dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden birbirine girdi. Musk'ın Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili mesajlarına ise Almanya Büyükelçisi küfürlü yanıt verdi.
Elon Musk ve Zelenskiy Twitter’da karşı karşıya geldi: Küfürlü yanıt

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Elon Musk, Rusya’nın Ukrayna’nın dört bölgesini ilhak etmesinin ardından iki ülkeye kendince bir ‘barış planı’ sundu. Ancak planı yayınlamasıyla Musk’a dünyanın dört bir yanından tepkiler yükseldi.

Twitter’ı alacağı söylemleri ve yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Musk, Rusya-Ukrayna için ‘barış planı’ yayınladı. Milyarder iş insanı, ‘Ukrayna – Rusya barışı’ başlıklı bir yazı yayınlayarak, iki ülke için maddeler sundu. Elon Musk mesajında, Rusya’nın Ukrayna’da ilhak ettiği bölgelerde yeniden referandum yapılması gerektiğini ve evet oyu çıkarsa, bu bölge halkının Rusya’ya bağlanabileceğini söyledi.

 

Musk’ın diğer şartı ise Kırım ile ilgiliydi. Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olduğunu belirten Musk, bölgedeki altyapının desteklenmesini ve aynı zamanda Ukrayna’nın da tarafsız statüye dönmesi gerektiğini savundu.

UKRAYNALI BÜYÜKELÇİDEN KÜFÜRLÜ YANIT

Musk, paylaşımının altına bir de anket ekledi ve insanlara bu konularda ona katılıp katılmadıklarını sordu.

Ancak milyarder iş insanının bu paylaşımı özellikle Ukrayna kanadından büyük tepki gördü. Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk, Musk’a “F… o…. sana diplomatik cevabım budur” yazdı. Melnyk’in küfürlü yanıtı kısa sürede gündem olurken, birçok kişi onu haklı buldu.  Melnyk, ikinci tweetinde ise “Tek sonuç şu ki, artık hiçbir Ukraynalı ASLA senin f…ing tesla saçmalıklarını satın almayacak. Bu yüzden sana iyi şanslar” yanıtını verdi.

İKİNCİ ANKET ZELENSKİY’İ ÖFKELENDİRDİ

Musk ardından bir anket daha yayınladı ve şu soruyu sordu: “O zaman şunu deneyelim: Rusya’nın mı yoksa Ukrayna’nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım’da yaşayan insanların iradesi karar vermeli: Evet, Hayır

İkinci anketin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy adeta çileden çıktı ve Twitter hesabından Musk’ı hedef aldı. Zelenskiy, Musk’a kendi Twitter anketiyle yanıt verdi.  “Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?” diye soran Zelenskiy, cevap olarak iki seçenek vererek sordu: “Ukrayna'yı destekleyen” veya “Rusya'yı destekleyen”.

 

Rus satranç ustası Garry Kasparov da Musk’a çok sert tepki gösterdi ve paylaşımları “Kremlin propagandasının tekrarı, Ukraynalı cesaret ve fedakarlığa ihanet, ulusal sınırların zorla değiştirilmesini meşrulaştırmak” olarak yorumladı.

Kasparov, Elon Musk’a “Siz kim oluyorsunuz da Putin’in yıllarca işlediği savaş suçlarını Ukrayna’nın kanı ve toprağıyla ödüllendiriyorsunuz?” diye yanıt verdi.

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