En Çok Yağış Nereye Düştü

İşte en çok yağış alan bölgeler...

Meteoroloji Dairesi, en fazla yağışın metrekareye 43 kilogram ile Türkeli’ye düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında Türkeli 43 kg/m²; Alayköy 30 kg/m²; Akıncılar ve Kalkanlı 24 kg/m²; Lefke 20 kg/m²; Akdoğan19 kg/m²; Bostancı 18 kg/m²; Mehmetçik, Çamlıbel ve Geçitkale 17 kg/m²; Kozanköy 16 kg/m²; Taşpınar 13 kg/m²; Vadili ve Beyarmudu ise 11 kg/m² yağış aldı.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,2 ile 10 kg/m² arası yağış kaydedildi.