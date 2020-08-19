  • BIST 1.099
  • Altın 468,322
  • Dolar 7,3288
  • Euro 8,7476
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Endonezya'da Art Arda İki Büyük Deprem

» »
Endonezya'da Art Arda İki Büyük Deprem
Endonezya'da Art Arda İki Büyük Deprem

 Endonezya’nın batısında yer alan Bengkulu eyaletinde, 6 dakika arayla 6,9 ve 6,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin başkenti Bengkulu’nun 169 kilometre güneybatı açıklarında olan ilk depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, Kuzey Bengkulu bölgesinin 78 kilometre güneybatı açıklarında olan 6,8 büyüklüğündeki ikinci depremin ise yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre şu ana kadar yaralanan ve can kaybının olmadığı iki deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şi Cinping: Çin ekonomisinin temelinde yalnızca Marksizm olabilir, sosyalizmi asla unutamayız17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:39
  • Aşırı sıcaklar Japonya'da can alıyor: 27 kişi hayatını kaybetti17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:36
  • Rusya, koronavirüse karşı toplu aşılamaya bir ay içinde başlayacak16 Ağustos 2020 Pazar 18:26
  • Hindistan’da 13 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüze Sosyal Medyada Yoğun Tepki16 Ağustos 2020 Pazar 14:07
  • Güney Kore'den Zorla Çalıştırılan İşçilerin Tazminat Sorununun Çözümü İçin Japonya'ya Zeytin Dalı15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:52
  • Afganistan'da Taliban Saldırısında 5 Korucu Öldü15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:08
  • Çin-ABD gerginliği sürerken, Tayvan ABD ile F-16 anlaşması yaptı15 Ağustos 2020 Cumartesi 08:57
  • Asya-Pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Artıyor13 Ağustos 2020 Perşembe 14:56
  • Güney Kore'de Sellerin Vurduğu 11 Yerleşim Yeri "Özel Afet Bölgesi" İlan Edildi13 Ağustos 2020 Perşembe 14:51
  • Çin'deki sellerde 200'den fazla kişi öldü ya da kayboldu13 Ağustos 2020 Perşembe 10:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti