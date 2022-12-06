Endonezya’dan tartışmalı yasa: Evlilik dışı ilişki suç olacak

Halkın büyük bölümünün Müslüman olduğu 230 milyon nüfuslu Endonezya'da parlamento, evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası getiren yasayı onayladı.

Endonezya Parlamentosu, evlilik dışı cinsel ilişki için bir yıla kadar hapis cezası getiren yeni yasa değişikliğini onayladı.

Yasa değişikliği, devlet başkanına, resmi kurumlara ve devlet ideolojisine karşı ifadelerin de yasaklanmasını öngörüyor. Yeni yıldan önce yürürlüğe girmesi planlanan yeni yasayla evlilik öncesi çiftlerin aynı evde kalması yasaklanıyor.

Yasa turizmiyle ünlü ülkede yaşayan yabancılar ve turistler için de geçerli olacak. Bazı kesimler bu uygulamanın ülkenin turizm gelirlerini kötü etkileyeceği uyarısında bulunuyor.

İlk defa 2019’da gündeme gelen yasa tasarısı o dönemde ülkede protestolara neden olmuştu. 230 milyon nüfuslu Endonezya’da nüfusun yüzde 90’ına yakını Müslüman.