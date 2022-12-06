  • BIST 5.014,53
  • Altın 1064.703
  • Dolar 18.6362
  • Euro 19.5831
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Endonezya’dan tartışmalı yasa: Evlilik dışı ilişki suç olacak

» »
Halkın büyük bölümünün Müslüman olduğu 230 milyon nüfuslu Endonezya'da parlamento, evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası getiren yasayı onayladı.
Endonezya’dan tartışmalı yasa: Evlilik dışı ilişki suç olacak

Endonezya Parlamentosu, evlilik dışı cinsel ilişki için bir yıla kadar hapis cezası getiren yeni yasa değişikliğini onayladı.

Yasa değişikliği, devlet başkanına, resmi kurumlara ve devlet ideolojisine karşı ifadelerin de yasaklanmasını öngörüyor. Yeni yıldan önce yürürlüğe girmesi planlanan yeni yasayla evlilik öncesi çiftlerin aynı evde kalması yasaklanıyor.

Yasa turizmiyle ünlü ülkede yaşayan yabancılar ve turistler için de geçerli olacak. Bazı kesimler bu uygulamanın ülkenin turizm gelirlerini kötü etkileyeceği uyarısında bulunuyor.

İlk defa 2019’da gündeme gelen yasa tasarısı o dönemde ülkede protestolara neden olmuştu. 230 milyon nüfuslu Endonezya’da nüfusun yüzde 90’ına yakını Müslüman.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’da patlama: Ölü ve yaralılar var05 Aralık 2022 Pazartesi 13:53
  • Ukrayna: Yurt dışı temsilciliklerimize tehditler sürüyor04 Aralık 2022 Pazar 21:12
  • Kremlin, AB’nin ‘Rus petrolüne tavan fiyat’ kararına karşı harekete geçti04 Aralık 2022 Pazar 14:01
  • Savaşta son durumu paylaşan Zelenskiy, en acı verici detayı duyurdu04 Aralık 2022 Pazar 12:26
  • Rusya’da yine savaş uçağı düştü02 Aralık 2022 Cuma 21:25
  • Çin’de geçici Covid kısıtlamaları kaldırıldı02 Aralık 2022 Cuma 17:50
  • Ukrayna: Birçok ülkedeki büyükelçiliğimize kanlı paketler gönderildi02 Aralık 2022 Cuma 17:38
  • Rusya ile Ukrayna arasında yeniden esir değişimi yapıldı01 Aralık 2022 Perşembe 22:36
  • ‘Sıfır Covid’ isyanı Çin’e geri adım attırdı, gösteriler sürüyor01 Aralık 2022 Perşembe 20:10
  • Çin ve Rusya'nın bombardıman uçakları Japon Denizi üzerinde uçtu01 Aralık 2022 Perşembe 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti