Enerji Bakanı Dönmez'den doğalgaz fiyatıyla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğalgazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğalgazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" dedi.

Bakan Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

Burada Karadeniz'deki doğalgaz rezervi keşfine ilişkin açıklamalarda bulunan Dönmez, "Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğalgazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" diye konuştu.