Enis Berberoğlu'yla ilgili sürpriz karar! Yargıtay tahliye verdi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararı sonrası cezaevinden salıverildi. Dün akşam saatlerinde Maltepe Cezaevi'nden tahliye edilen Berberoğlu, dinlenmek istediğini Yargıtay'ın kararıyla ilgili daha sonra açıklama yapacağını söyledi. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye edilen Berberoğlu ile görüştü.

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini esastan tamamladı.

Daire, oy çokluğuyla Berberoğlu'na, 'devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Ayrıca, Anayasa'nın 83/3. maddesi uyarınca milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Enis Berberoğlu dün akşam saatlerinde Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi. Berberoğlu çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Takdir edersiniz ki yoğun bir dönemden geçtim. Bir kaç gün aileme, partime ve çevreme danışmak istiyorum. Daha sonra daha geniş açıklama yapacağım" dedi.

DAHA ÖNCE 'DURMA' TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun avukatları, Yargıtay 16. Ceza Dairesine başvurarak, Berberoğlu hakkındaki davanın durmasını talep etmiş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bu talebi reddetmişti. Hukukçular Anayasa'ya eklenen 20. madde göz önüne alındığında bu tahliyenin hukuki olmadığını iddia ediyor.