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Enner Valencia Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

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Fenerbahçe'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Enner Valencia Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional’e transfer oldu.

Brezilya temsilcisi, 33 yaşındaki Ekvadorlu golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ekvadorlu oyuncunun Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklifi reddererek Internacional’i seçtiği belirtildi. Valencia’nın Internacional’in 9 Temmuz’daki Fluminense maçında yeni takımıyla sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe’de bu sezon 48 maçta forma giyen Valencia 33 gole ulaşarak Süper Lig’de gol krallığını elde etmişti.

 

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