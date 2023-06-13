Enner Valencia Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional’e transfer oldu.
Brezilya temsilcisi, 33 yaşındaki Ekvadorlu golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ekvadorlu oyuncunun Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklifi reddererek Internacional’i seçtiği belirtildi. Valencia’nın Internacional’in 9 Temmuz’daki Fluminense maçında yeni takımıyla sahada olması bekleniyor.
Fenerbahçe’de bu sezon 48 maçta forma giyen Valencia 33 gole ulaşarak Süper Lig’de gol krallığını elde etmişti.
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