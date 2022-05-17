Erdoğan, BAE’nin yeni lideriyle görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan’ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye gitti.
Erdoğan, taziye ziyareti çerçevesinde BAE’nin yeni Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan’a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.
Devletin 7 emirliğinden oluşan en üst düzey yetki ve karar organı BAE Yüksek Konseyi, ülkenin defakto lideri olarak görülen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı ülkenin yeni devlet başkanı olarak belirlemişti.
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