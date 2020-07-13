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Erdoğan: “Bazı ülkeler, KKTC ve Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını gasp etmek istedi”

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Erdoğan: “Bazı ülkeler, KKTC ve Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını gasp etmek istedi”
Erdoğan: “Bazı ülkeler, KKTC ve Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını gasp etmek istedi”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kriter dergisindeki söyleşide, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 

Kıbrıs çevresindeki hidrokarbon yataklarının tüm bölge için bir fırsat teşkil ettiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin işbirliği ve adil bir paylaşımı esas alan her türlü teklife açık olduğunu söyledi.

Türkiye’nin, Libya ile Doğu Akdeniz’de de aktif bir strateji izlediği belirtilerek “Türkiye’nin buradaki gelişmelere bakış açısı nasıl?” şeklindeki bir soruya ise Erdoğan, şu karşılığı verdi: 

“Aralarında komşularımızın da olduğu bazı ülkeler, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de etkisizleştirmek için hatalı bir sürecin içine girdiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını gasp etmek istediler. Defalarca bunun yanlış olduğunu, hukuka uygun olmadığını söyledik. Türkiye’nin hak ve hukukunu koruma noktasında kararlı olduğunu ifade ettik. Hedefleri, Akdeniz’e en uzun kıyıya sahip olan ülkemizi sadece oltayla balık tutacak bir kıyı şeridine mahkum etmekti ama attığımız adımlarla bu planı boşa çıkardık. İki sondaj gemimizi göndererek, ülkemize ait alanlarda sismik araştırmalar yapmaya başladık. Açık ve net söylüyorum; biz tarih boyunca farklı medeniyetlere beşiklik etmiş Akdeniz’de gerilim istemiyoruz. Bilakis burada var olduğu düşünülen hidrokarbon kaynaklarının, tüm bölge için bir fırsat teşkil ettiğine inanıyoruz. İş birliğini ve adil bir paylaşımı esas alan her türlü teklife kapımız açıktır. Bu prensipler temelinde herkesle çalışmaya hazırız.” 

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