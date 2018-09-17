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Erdoğan: Kıbrıs'ta asker sayısını artıracağız

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Azerbaycan ziyaretinden dönerken uçakta soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim KKTC’de üs diye bir sorunumuz yok" dedi.
Erdoğan: Kıbrıs'ta asker sayısını artıracağız

Erdoğan, Kıbrıs'ta asker sayısını artıracağız da dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

(TSK’nın KKTC’de bir deniz üssü kurmak istediği iddiası) Bizim KKTC’de üs diye bir sorunumuz yok. Niye? Bizim topraklarımızdan oraya ulaşmak, Doğu Akdeniz’e varmak dakikalarla konuşulacak bir şey. Ama Yunanistan’ın oraya öyle bir yakınlığı yok. Dolayısıyla bizim orada üs kurma ihtiyacımız yok. Öyle bir sorunumuz yok. O işin sadece psikolojik boyutu var. Bu açıdan ihtiyaç duyacak olursak üs de kurabiliriz. Oradaki varlığımız önemli. Araç gereç konusunda da güçlü olmak durumundayız. Yok efendim neymiş, asker sayımızı azaltmalıymışız! Kusura bakmasınlar, biz orada asker sayımızı azaltmayacağız. Artıracağız, azaltmayacağız. Laf dinlemiyorlar; dinleselerdi Kofi Annan’la biz bu işi çözerdik. Annan Planında biz her şeyi kabul ettik, ama onlar sattı. Bundan sonra bizim için orada kendi ilan ettiğimiz reçete ne ise biz bu reçeteyi uygulamaya koyarız.

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