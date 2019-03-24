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Erdoğan: Külliye'de opera binamız var, 29 Ekim'de inşallah Fazıl Say'ın orada bir konseri olacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Ankara'da Külliye'nin içerisinde muhteşem bir opera binamız var. 29 Ekim'de inşallah Fazıl Say'ın orada bir konseri olacak' diye konuştu.
Erdoğan: Külliye'de opera binamız var, 29 Ekim'de inşallah Fazıl Say'ın orada bir konseri olacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından Yenikapı'daki mitingde kürsüye çıktı.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"25 senede bu şehri çöp, çukur, çamurdan kurtarmaktan kalmadık, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. Nereden nereye… İstanbul'un 2040 yılına kadar su sıkıntısı yok. Bay Kemal sen bu işlerden anlamazsın.

İstanbul gibi bir şehre rastgele isim yakışmazdı. Bunun için İstanbul'a Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik."

'TERÖR ÖRGÜTÜYLE EL ELE, GEÇMİŞİ KİRLİ'

"CHP İzmir'de rastgele, üzerinde birçok spekülasyonun olduğu ismi aday yaptı. Terör örgütüyle el ele, geçmişi kirli. Bay Kemal'a 5 koyun verin, inanın kaybedip gelir.

Yassıada, merhum Menderes'in idam kararı burada verildi. Ama şimdi buradan dünyaya barışın kararları, özgürlük mücadelesinin kararları verilecek. Onun için biz buraya; Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismini veriyoruz."

'ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KISA ZAMANDA BİTECEK'

Temelini attık nasip olursa Atatürk Kültür Merkezi'ni de kısa bir zamanda bitireceğiz. Sizin yaptığınız gibi bir Atatürk Kültür Merkezi yapmıyoruz. Dünyada gıpta edilecek, parmakla gösterilecek çok işlevsel bir merkez. Herhalde bitirildikten sonra bir konserimize gelirsin. Biz çağırırız.

Ankara'da Külliye'nin içerisinde muhteşem bir opera binamız var. 29 Ekim'de inşallah Fazıl Say'ın orada bir konseri olacak."

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