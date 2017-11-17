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Erdoğan: NATO tatbikatından 40 askerimizi çektik

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Erdoğan: NATO tatbikatından 40 askerimizi çektik
Erdoğan, ABD'nin sözlerini tutmaması karşısında hayal kırıklığına uğradığını, Afrin'in YPG'den temizlenmesi gerektiğini ve Norveç'teki NATO tatbikatındaki 40 Türk askerini çektiklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda ABD, YPG ve Norveç'teki askeri tatbikata dair açıklamalarda bulundu.

Norveç'te gerçekleşen NATO tatbikatıyla ilgili olarak Erdoğan, "Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar ve Atatürk'ün ismi bir tarafta da şahsımın ismi var" dedi. Sözlerine "Böyle bir ittifak olamaz. Oyun başka, zaman zaman malum yerlerde bunlar değişik yerlerde de yapıldı" şeklinde devam eden Erdoğan, tatbikattaki 40 Türk askerini geri çektiklerini söyledi.    

"ABD hayal kırıklığına uğrattı"

"DEAŞ'ı icat eden kimse PYD'yi kuran da odur"şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "çok önemli" olduğunu belirttiği Afrin'in "YPG'den temizlenmesi gerektiğini" söyledi.

Erdoğan "ABD'nin verdiği sözlerin büyük kısmını tutmamasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını" söyleyerek Obama ve Trump yönetimlerine serzenişte bulundu.

İdlib'teki operasyonun planlandığı şekilde sürdüğünü ve bölgedeki gelişmeler karşısında ortak bir tutum oluşturmak yönünde Rusya ve İran'la ciddi mesafeler katedildiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'ye diz çöktürmek için sabırsızlıkla bekleyenlere sesleniyorum: Başaramayacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İran liderleri ile Suriye konusunu görüşmek üzere 22 Kasım'da yeniden Rusya'nın Soçi kentine gidecek. Bu ziyaret ile birlikte Erdoğan, son bir yılda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile altıncı kez yüz yüze görüşmüş olacak.

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