  • BIST 6.187,09
  • Altın 1611.831
  • Dolar 26.0878
  • Euro 28.5813
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.
Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Vilnius'ta yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 10-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak.

Zirvede, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak. Zirvede, tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu vesileyle zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Dışişleri, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili iddiaları yalanladı07 Temmuz 2023 Cuma 09:59
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor06 Temmuz 2023 Perşembe 19:02
  • Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme06 Temmuz 2023 Perşembe 10:57
  • Türkiye’de enflasyon yüzde 38,21 ile son 18 ayın en düşük seviyesinde05 Temmuz 2023 Çarşamba 10:54
  • Doğu Akdeniz'de yeni süreç... Türkiye ve Mısır karşılıklı büyükelçi atadı04 Temmuz 2023 Salı 10:51
  • ANKA-3'e 'tanker' görevi: Dünyada örneği neredeyse yok03 Temmuz 2023 Pazartesi 19:29
  • Tanju Özcan'ın CHP genel binasına yürüyüşü başladı03 Temmuz 2023 Pazartesi 16:06
  • T.C.'de Haziran ayı enflasyonu %8,5, KKTC'de ise henüz açıklanmadı03 Temmuz 2023 Pazartesi 16:05
  • LGS'de tercihler başlıyor: Son gün 19 Temmuz03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:51
  • Türkiye'de kabine bugün toplanıyor: İşte gündem maddeleri...03 Temmuz 2023 Pazartesi 09:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti