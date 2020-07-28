Erdoğan: Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, ''Mağdurların ve mazlumların feryadı arşı kaplamışken artık kimse hakikatin üzerine içi boş kavramlarla kapatamaz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor'' ifadelerini kullandı.

Sümela Manastırı ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış töreni bugün gerçekleşti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene telekonferans yöntemiyle katıldı.

İstanbul’daki Ayasofya Cami’nin açılışını hatırlatan Erdoğan, “İnsanlara iftira atarak milletin değerlerine olan düşmanlıkları gizlemeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor. Mağdurların ve mazlumların feryadı arşı kaplamışken artık kimse hakikatin üzerine içi boş kavramlarla kapatamaz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor'' dedi.

'TURNUSOL KAĞIDI İŞLEVİ GÖRDÜ'

Erdoğan, ''Ayasofya’nın açılışı bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür. Milletimizin Anadolu’daki bin yıllık varlığını kabullenmeyenler bir kez daha kinlerini kustu. Milletimizin değerlerine husumet duyanlar Ayasofya üzerinden gerçek niyetlerini ortaya koydu. Bu kesimlerin Ortahisar Ayasofya cami için de diyecekleri bellidir. Maalesef sürekli bel altı vurarak kazanım elde etmeye alışmış olanlar içeride ve dışarıda aynı sinsilikle yola devam ediyorlar. İnsanlara iftira atarak milletin değerlerine olan düşmanlıkları gizlemeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor. Mağdurların ve mazlumların feryadı arşı kaplamışken artık kimse hakikatin üzerine içi boş kavramlarla kapatamaz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor'' ifadelerini kullandı.

'EN KÜÇÜK TEREDDÜDÜMÜZ OLMAZ'

Hangi alanda ne tür bir mücadele gerekiyorsa onu vermekten en küçük tereddüdümüz olmaz diyen Erdoğan, ''ep dediğimiz gibi başaramayacaksınız bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz bu milleti, teslim alamayacaksınız şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanın tek karış toprağını bile karanlık emellerinizle kirletemeyeceksiniz. Çünkü artık karşınızda eski zayıf ve ürkek ülke değil büyük ve güçlü Türkiye hedefi yolunda son ferdine kadar canı dahil tüm varlığını ortaya koyarak yürüyen bir devlet var'' şeklinde konuştu.