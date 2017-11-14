Erdoğan: Putin'le Suriye'de siyasi çözüm için mutabıkız

Rusya'da Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda siyasi çözüme odaklanma konusunda mutabık olduklarını söyledi. Putin ise iki ülke arasındaki ilişkilerin krizden önceki seviyeye geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Putin’in daveti üzerine gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. Bu sene içinde Putin ile altı kere görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, bunun 2017 yılında Rusya’ya yaptığı üçüncü ziyaret olduğunu belirtti. Siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de yükseliş seyrine girdiğini kaydeden Erdoğan, "İkili ticaret hacmimiz bu yılın ilk üç çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla ciddi bir artışla 15 milyar doları aştı” dedi.

"İş adamlarının önündeki engeller kaldırılmalı”

Erdoğan, "Ancak 100 milyar dolar hedefine ulaşabilmek için iş adamlarımızın önündeki vize de dahil tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Erdoğan, "vize muafiyeti rejiminin eski haline döndürülmesinin” önem taşıdığını vurguladı.

Erdoğan ikili ilişkiler çerçevesinde Türk Akım ve Akkuyu Nükleer Santrali projelerinin de değerlendirildiğini söyledi. “Türk Akımı’nın Rusya tarafındaki boru hattı döşeme işlemlerinin tamamlandığını memnuniyetle görmüş bulunuyoruz” diyen Erdoğan, "Akkuyu Nükleer Santrali'nin beton dökme törenini de önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmeyi” ümit ettiklerini dile getirdi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin geldiği "seviyeyi yeterli bulmadığını” belirten Erdoğan, "Ülkelerimizin ve halklarımızın her alanda daha yakın ve güçlü işbirliği içinde olması noktasında iki taraf da hemfikir. Özellikle de savunma sanayine yönelik müşterek atacağımız adımları çok önemsiyorum” şeklinde konuştu.

Putin: Krizden önceki seviyeye geldik

Rusya Devlet Başkanı Putin ise iki ülke arasındaki ilişkilerin krizden önceki seviyeye geldiğini belirterek, yılın ilk dokuz ayında ticaret hacmindeki yüzde 36’lık artışın bunun en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Putin, bu yılın sonuna kadar geçen yıl yaşanan düşüşü telafi edebileceklerine inandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesindeki en önemli gündem maddelerinden biri Suriye oldu.

Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede özellikle Suriye ihtilafına ilişkin son gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, “Gelinen noktada siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir zemin oluştuğu hususunda mutabıkız” dedi. Erdoğan sözlerini "Buna bağlı olarak Astana görüşmeleri ve gerginliği azaltma muhtırası sahada şiddetin azaltılmasına önemli katkılar yaptı” şeklinde sürdürdü. Erdoğan, Rus liderle "siyasi çözüme odaklanabilecekleri konusunda mutabık olduklarını” vurgulayarak, Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye konusunda yaptığı ortak açıklamayı da önemsediğini kaydetti.

Vietnam’da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine katılan Putin ve Trump yaptıkları ikili görüşmede Suriye’deki iç savaşta "askeri bir çözümün” olmayacağı konusunda mutabakata varmıştı.

Suriye'de siyasi çözümün ana hatları

Suriye'de siyasi çözümün APEC zirvesinde de ele alındığına işaret eden Putin, Erdoğan’a bu konuda bilgi verdiğini söyledi. Putin, Suriye’de siyasi çözümün ana hatlarının "IŞİD’in ortadan kaldırılması, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü” olduğunu vurguladı.

İran’ın başkenti Tahran’a yapmış olduğu ziyaret hakkında da Erdoğan’a bilgi verdiğini kaydeden Putin, "Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran arasında çalışmalar başarıyla devam ediyor ve bunun devam edeceğini de söylemek istiyorum” dedi.

Bu çalışmalar sayesinde Suriye’de şiddetin azaldığına dikkat çeken Putin, Birleşmiş Milletler himayesinde diyalog oluşması için elverişli şartların ortaya çıktığını vurguladı.