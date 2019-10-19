Erdoğan: Salı günü Putin ile Kuzey Suriye'ye giren rejim güçlerinin durumunu konuşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreninde konuştu. ABD ile varılan 120 saatlik Barış Pınarı Harekâtı'nı durdurma anlaşmasını değerlendiren Erdoğan "Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz" dedi. Salı günü Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini hatırlatan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Rusya'nın korumasında bulunan rejim güçlerine ilişkin durumu konuşacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu açılış töreninde yaptığı açıklamalar şöyle:

"Türkiye tarihinin en önemli mücadelelerinden birini verirken Kayseri'den yükselen bu birlik beraberlik sesinin dalga dalga tüm ülkemize yayıldığına inanıyorum. Anadolu'nun buğulu şehri sapasağlam arkamızda durdukça bizi yolumuzdan kimse alıkoyamaz. Bu millet bir asır önce yedi düvel üzerine geldiğinde mücadeleden geri durmayı asla düşünmedi.

Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekâtlarıyla Suriye meselesinde duruşumuzu ortaya koymuştuk. Baktık ki sözler tutulmuyor, sınır güvenliği tehdit altında yeniden kolları sıvadık. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'mızda ne diyor: 'Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' Bugün bir kez daha soruyorum: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış, Suriye'de öldürülen 1 milyon sivili görmeyip de ülkemizin teröristleri hedef alan operasyonuna tepki verenler mi bize zincir vuracakmış, korkudan sınırlarının arkasına saklananlar mı bize zincir vuracakmış? Yıllarca PKK'si bir yandan DEAŞ'ı bir yandan ülkemize saldırırken seslerini çıkarmayanlar mı bize zincir vuracakmış? Siyasi, ekonomik olarak her gün istiskal edildikleri halde onurlarıyla mücadele etmeyi bilmeyenler mi bize zincir vuracakmış? Hangi alçak bize zincir vuracakmış? Bu riyakârlar, bu terörist seviciler, bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış? Şaşarım akıllarına. Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Nasıl bir asır önce Çanakkale'de, İstiklal Harbimizde bizi tanıdılarsa tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar. Eninde sonunda bu milleti bu devleti bu çelikten iradeyi tanıyacaklar"

"İstiklâli ve istikbali için gerekirse baş verip baş eğmemeye hazır bu milleti tanıyacaklar. Kayseri'deki şu manzara, bu ses inşallah birilerine ders olur, mesaj olur, ibret olur. Rabbim hepinizden razı olsun. Buradan tüm dünyaya şu gerçekleri ifade etmek istiyorum. Bu sözümüz görmek isteyen gözler, duymak isteyen kulaklar, muhabbet kurmak isteyen gönüller içindir. Türkiye düşmanlığıyla taşlaşmış kalplere ne desek nafile. Sizler de takip ediyorsunuz, Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattığımız tarihten bu yana akılla, mantıkla, izanla izâh edilmesi mümkün olmayan tuhaf tepkiler sergileniyor. Bizim söylediğimiz ve yaptığımız iş gayet basittir. Sınırlarımız boyunca uzanan bir terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğiz. Ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine güvenle dönüşü için gereken şartları oluşturacağımızı söylüyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Siyasi, diplomatik ve askeri olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Müzakere etmek gerekiyorsa onu yapıyoruz askeri olarak vurup geçmek gerekiyorsa onu da yapıyoruz. Beklentimiz teröre karşı samimi duruş herkesin bize destek olmasıdır. Giderek büyük bir sıkıntı haline dönüşen Suriyeli sığınmacıların evlerine dönüşü için bize destek verilmesidir. Her iki durumda da tam tersi bir tepkiyle karşılaştık."

"Baktı ki Türkiye'yi sahadaki teröristleri vasıtasıyla durduramayacaklar, başka yolları denediler. İki taraflı yüzlerdeki maskeler düştüğü için, kimin kim olduğunu gördük. Mecburen oturup konuşmak üzere ülkemize gelme arzusu belirdi. Kendilerine Suriye meselesini bugüne nasıl geldiğini anlattık. Şunu söyledik: 'Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık'. Zira biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Savaş hukukunda, uluslararası siyasette devlet devletle masaya oturur. Teröristlerle bir devlet masaya oturmaz. Birileri oturuyor diye biz de mi oturacağız? Yok böyle bir şey. Bizim tarihimizden gelen terbiyede bu yok. Birileri varsın otursun. Bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ifşa ettik. En başından beri ifade ettiğimiz şartları tekrar masaya koyduk. Fırat nehrinden Irak'a kadar olan Suriye sınırımız boyunca, kuzeyden güneye 32 km derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararlılığımızı tekrarladık. Amacımızın bu bölgede kimsenin kanını dökmek olmadığını belirttik, hedefimizde sadece teröristlerin olduğunu belirttik. Çarşamba günü yaptığımız grup toplantımızda bu işin bir gecede bitirilmesini teklif etmiştik. 'Pazarlık sünnettir' diyerek masada güvenli bölgenin teröristlerden arındırılması işi için 120 saatte mutabık kaldık. Bugün 2. gün. Salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir 13 maddelik metine dönüştürdük. Toplantıdan sonra iki taraf da kendi anlayışına göre kamuoyuna açıkladı. Biz ne istediğimizi gayet iyi biliyoruz. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz. Dün akşam Trump'la da görüştüm. Salı günü inşallah Rusya'da Putin'le bunları görüşeceğiz. Onunla da görüştükten sonra yolumuza hayırlısıyla devam edeceğiz"

"Harekât bölgemizin bir kısmında Rusya'nın koruması altındaki rejim güçleri bulunuyor. Bir hâl çaresini bulmamız lazım. Salı günü Putin ile Kuzey Suriye'ye giren rejim güçlerinin durumunu konuşacağız. Yine olursa olur olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz. Bu sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye en başından beri ortaya koyduğu şartlarda en küçük bir sapma göstermemiştir. Kendi taleplerimizi muhattaplarımıza anlatarak önemli bir diplomasi başarısı gösterdik. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa da geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz. Bugüne kadar milletimizin yüzünü yere düşürecek hiçbir iş yapmadık. En hayırlısı neyse onu yapmayı sürdüreceğiz. Kahraman askerlerimize, ülkemizle birlikte aynı safta mücadeleye katılan Suriye Milli Ordusu'na şükranlarımı sunuyorum. Teröristlerin alçakça saldırılarını sükunetle karşılayan halkımızı tebrik ediyorum. Dualarınız zafer müjdesidir. Bize destek veren tüm siyasi partilerimize, STK'larımıza, uluslararası kuruluşlara, devletlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu bayrak inmeyecek, bu ezan susmayacak, bu devlet hep payidar olacak, hep özgür yaşayacak. "

139 projenin toplu açılış töreni

"Ak Parti'yi kurduk ve Kayseri'den yola çıktık. O gün bugündür. Bu yolda azimle, güçle yürüyoruz. Bugün Kayseri'ye geldik. Kayseri'ye eli boş gelmek olmaz dedik. Bizim şehirlerimize hediyelerimiz, tamamladığımız hizmetlerin açılışlarını yapmaktır. Yatırım ve hizmet çok olduğu için açılışları da toplu şekilde gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 798 trilyon lira olan 139 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Her zamanki gibi önce eğitimle başlıyoruz. Ulaşımda 419 trilyonluk yatırımı hizmete açıyoruz. İncesu'da 200 ve 643 konutlu iki proje tamamlandı. Onların da resmi açılışını buradan gerçekleşiyoruz. Devlet Su İşleri'nin sulama tesisleriyle çeşitli kurumların hizmet binalarının açılışını da bugün yapıyoruz. Hayvancılık tesisleriyle özel sektöre ait 14 tesisi bugün açıyoruz. Büyükşehir belediyemiz şehir genelinde 25 ayrı yatırımı, altyapı ve üstyapı, tamamladı. Bugün açıyoruz. Çoğu kanalizasyon projesi olan 18 proje şehrimize kazandırıldı. Tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen kurumlarımızı, belediyelerimizi, özel sektörümüzü tebrik ediyorum. Kayseri'ye kazandırdıklarımız bundan ibaret değil, AKP hükümetleri döneminde şehrimize 27 katrilyon liralık yatırım yaptık. Tamamlananları bir kenara bırakıyorum halen devam eden ve yakında başlayacak olan yatırımları hatırlatmak istiyorum. Bu müjde ne zaman gelecek diyorsunuz biliyorum. Millet Bahçeleri inşallah şehrimizin çehresini değiştirecek. En yakın zamanda inşaya başlanacak. Şehir hastanemizi zaten açmıştık. Toplamda 300 yataklı yeni devlet hastanelerimizin inşaatı da sürüyor. Hızlı treni heyecanla bekliyorsunuz biliyorum. İhale aşamasına gelindi, inşallah adımı atacağız. Havalimanımızın genişletilmesiyle ilgilli proje tamamlandı"

"Mücadeleyi Devlet Bahçeli ile sürdürüyoruz. Kendilerine allah şifa versin. Mücadelemiz 2023 seçimlerinde de aynı kararlılıkla devam edecek, pazara kadar değil; o kadar"