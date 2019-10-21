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Erdoğan: Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı, hepsi birlikte bize saldırdı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütleriyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız. Aynı şekilde teröristlerle masaya oturmadık, oturmuyoruz ve oturmayacağız. Başkaları oturabilir, onlar da bizi o kadar i
Erdoğan: Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı, hepsi birlikte bize saldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütleriyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız. Aynı şekilde teröristlerle masaya oturmadık, oturmuyoruz ve oturmayacağız. Başkaları oturabilir, onlar da bizi o kadar ilgilendirmez.” dedi.

İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce foruma katılacağını belirten ancak Barış Pınarı Harekâtı sonrası, harekâtı kınayarak katılmaktan vazgeçtiğini açıklayan yabancı konuklar için “Burayı protesto edenlerin teröre destek verdiğini düşünüyorum” dedi.

Askeri operasyona yönelik eleştiriler içinse “Türkiye’nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur, bu böyle biline.” diye konuştu:

Quote Message: Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı, hepsi birlikte bize saldırdı. NATO ülkeleri dahil, Avrupa Birliği ülkeleri dahil, hepsi. Hani siz terörizme karşıydınız? Ya ne zamandan beri siz teörle beraber hareket etmeye başladınız? Yoksa bu terör örgütleri PYD, YPG, bunlar NATO’ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Bu nasıl bir iştir, nasıl bir akıl tutulmasıdır?"

Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı, hepsi birlikte bize saldırdı. NATO ülkeleri dahil, Avrupa Birliği ülkeleri dahil, hepsi. Hani siz terörizme karşıydınız? Ya ne zamandan beri siz teörle beraber hareket etmeye başladınız? Yoksa bu terör örgütleri PYD, YPG, bunlar NATO’ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Bu nasıl bir iştir, nasıl bir akıl tutulmasıdır?"

 

ABD ile yapılan görüşmeler sonrasında Barış Pınarı Harekâtı'na YPG'nin geri çekilmesi için 120 saat ara verdiklerini hatırlatan Erdoğan, yarın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, atılacak sonraki adımları görüşeceklerini söyledi:

"120 saatin artık büyük bir bölümü sona erdi. Yarın bizim bir Rusya-Soçi seyahatimiz var. Sayın Putin’le bu süreci ele alacak sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız."

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK) daimi üyelerin söz hakkını yine eleştirdi ve geçici üyelerin de daimi üye olabilmesinin yolunun açılması gerektiğini söyledi:

“Bazı ülkeler geçici üye olmak için mücadele ediyor. Senin el kaldırıp indirmek veya birkaç söz söylemekten başka hiçbir kıymeti harbiyen yok.”

Türkiye, 2015’te BMGK’nın iki yıllık geçici üyeliği için Yeni Zelanda ve İspanya’yla yarışmış; ancak 73 oyda kalarak geçici üyeliğe seçilmedi.

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