Erdoğan, Türkiye'ye destek veren ülkeleri paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir depremi dolayısıyla dayanışma mesajı veren ülkeleri paylaşarak teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz.'' açıklamasında bulundu.