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Erdoğan, Ukrayna'ya gidiyor

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres ile 18 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya gelecek.
Erdoğan, Ukrayna'ya gidiyor

Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 18 Ağustos’ta Ukrayna’nın Lviv kentinde bir araya geleceğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterrres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini söyledi.

Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.

Dujarric, Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.

22 Temmuz'da İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde Tahıl Sevkiyatı Anlaşması İmza Töreni düzenlenmiş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de hazır bulunduğu, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleşen törende, Erdoğan bir konuşma yapmıştı.

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