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"Erdoğan ve Kristersson arasında varılan anlaşma memnuniyetle karşılandı"

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NATO Vilnius Zirvesi Bildirisinde, NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
"Erdoğan ve Kristersson arasında varılan anlaşma memnuniyetle karşılandı"

NATO Vilnius Zirvesi Bildirisinde, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğu belirtildi.

NATO Vilnius Zirvesi Bildirisinde, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğu belirtildi.

NATO'nun Vilnius Zirvesi Bildirisi'nde "Ukrayna'nın kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tamamen destekliyoruz. Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır." ifadelerine yer verildi.

NATO'nun Vilnius Zirvesi Bildirisinde riski minimize etmek, gerginliği azaltmak, şeffaflığı artırmak için Moskova'yla iletişim kanallarının açık tutulacağı bildirildi.

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