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Erdoğan yeni kredi paketi açıkladı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu ve çiftçilere yönelik üç yeni kredi açıkladı.
Erdoğan yeni kredi paketi açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başı 250 bin TL'ye kadar olan ilk kredimizin yıllık faizi 9.75 ve vade süresi 36 aya kadar olacak.

* İkinci müjdemiz tarımsal KOBİ kredisidir.

* Tarım ürünlerini işleyen küçük ve orta boy işletmeleri bu kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimiz de kalmasını sağlamak istiyoruz. Bu kredinin üst limiti 15 milyon TL, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan oranın yıllık faiz oranı yüzde 4.75.

* Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecek.

* Süt ve süt ürünleri, meyve dondurma, meyve suyu, salça, reçel, marmelat, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecek.

* Üçüncü başlığımız tarım borç transferi kredisidir.

* Tarım borç transferi kredisinin üst limiti 5 milyon TL, faizi yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır.

* Başka bankalardan yüksek krediler kullanmış çiftçimizi Ziraat Bankamızda uygun faiz oranlarıyla kredi ile kapatmalarını sağlayacağız.

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