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Erhürman: "Hidrokarbon çözüm için fırsat kapısı olmalı"

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CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman, ada çevresinde yapılan hidrokarbon arama çalışmalarına işaret ederek "çözüm için fırsat kapısı olmalı" dedi.
Erhürman: "Hidrokarbon çözüm için fırsat kapısı olmalı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Tıp-İş ve bazı iş yerlerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Erhürman, hükümetlerin kısa dönemli olduğu bir ülkede, istikrarın önem kazandığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı makamının 5 yıllık istikrarlı görev süresi olduğunu söyleyen Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın 5 yıllık görev süresince değişen hükümetler arasında, projeler kapsamında köprü olabileceğini vurguladı.

ERHÜRMAN: GELİRİMİZİ ARTIRMANIN YOLLARINA BAKMALIYIZ

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı hükümetler arasında köprü vazifesini görüp liderlik ederken, kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek için de mücadele vermeli. Türkiye Cumhuriyeti’nden de 2019 yılında altyapı ve reel sektör için gelen toplam para 9 milyon 400 bin TL’dir. Girne Limanı’nın mendireğinin tamiri için bile 10 milyon TL’ye ihtiyaç var. Bu da gösteriyor ki kendi kararımız doğrultusunda olmasa da aslında kendi ayaklarımız üzerinde durmak zorunda olduğumuzu yaşayarak öğreniyoruz. Burada da gelirimizi artırmanın yollarına bakmamız lazım. Cumhurbaşkanlığı makamının elinde güçlü yetkileri vardır. KKTC’nin tanınmamış bir devlet olması dolayısıyla bu ülkede dünyayla ilişki kurabilecek tek makam Cumhurbaşkanlığıdır. Biz turizm ve yükseköğretimden para kazanıyoruz. Ticaret yapabiliyorsak, ondan kazanıyoruz. Bütün bu alanlarda, önümüzdeki sınırların kaldırılması için güçlü ve sürdürülebilir dış ilişkilere ihtiyaç var. Dış ilişkileri de bir tek Cumhurbaşkanı kurabilir.”

“ÖNÜMÜZDE CİDDİ BİR FIRSAT VAR!”

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda konjonktürel olarak şanslı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Hidrokarbon dolayısıyla bir taraftan tehdit altındayken, bir taraftan da önümüzde bir fırsat kapısı var. Kıbrıs Rum tarafının da bu hidrokarbondan verimli ve güvenli şekilde yararlanabilmesinin yolu, buralarda bir çözüm bulunması meselesidir. East Med anlaşmasının bize uygun olmadığını artık Kıbrıslı Rumlar da konuşmaya başladı. Bu hidrokarbondan verimli ve güvenli yararlanmak istiyorsak, aynı anda herkesin yararlı bir şekilde kullanımını sağlamak istiyorsak, aklın yolu bizi çözüme zorluyor. Bizim bu durumu doğru değerlendirmemiz ve treni kaçırmamamız lazım.”

“TÜRKİYE’YLE KONUŞMAMIZ LAZIM”

“Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 5’li konferansı toplamamız gerekiyor. 5’li konferansın bir tarafı Türkiye olacak. Biz bu konferansta Türkiye’nin çözüm yönünde bir irade sergilemesini arzuluyoruz. Bu arzu, koordinasyon ve iletişim olmadan nasıl gerçekleşecek? Sonrasında Türkiye’yle ekonomik ve mali ilişkilere devam edebilecek miyiz? Bunu bilebilmek için de konuşmamız lazım. Çok sıkışık bir dönemden geçiyoruz, hiçbir şeyi öngöremiyoruz. Ancak Türkiye’yle konuşamıyoruz. Başbakan gidiyor konuştuğunu zannediyor. Geliyor ‘125 milyon TL serbest bırakıldı’ diyor. Ortada 1 kuruş yok! Cumhurbaşkanı zaten konuşmuyor. Para istemek için de değil, önümüzü görebilmek, birlikte her türlü sorunumuzun çözümü için de konuşmak zorunda olduğumuzu söylüyorum.”

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