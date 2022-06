Erhürman: Kâr marjı daralıyor, tekerlek dönebildiği kadar dönüyor

Sektördeki sıkıntılar ve sektörün geleceğiyle ilgili

görüş alışverişinde bulunan CTP heyeti, çözüm önerilerini restoran işletmecileriyle paylaştı.

CTP heyeti görüşmeden sonra Girne Çarşısı’nda yürüyüş gerçekleştirdi ve esnafa, üzerinde

‘İradene Sahip Çık’ yazılı broşürler dağıttı. Restoran işletmecileriyle yapılan görüşme

sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bütün giderlerin döviz

üzerinden belirlendiğini fakat restorancılık sektörünün gelirlerinin TL üzerinde tutunmak

zorunda kaldığının altını çizdi. “Müşterinin çoğunluğu Kıbrıslı Rum ve turist değilse,

mecburen menü fiyatlarınızı buradaki alım gücünü de dikkate alarak belirlemek zorunda

kalıyorsunuz. Bu da kaçınılmaz olarak kar marjınızı her gün daraltıyor” diyen Erhürman,

tekerleğin dönebildiği kadar döndüğünü fakat gelir kısmının da gittikçe aşağıya doğru

çekildiğinin altını çizdi. CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi de görüşme sırasında yaptığı

konuşmada, sektörün sıkıntılarını yerinde dinleme amacında olduklarını vurguladı.

Görüşmede söz alan sektör yetkilileri, içinde bulunulan koşullarda ayakta kalabilmenin çok

zor olduğuna işaret etti. Yetkililer, tüm girdilerinin döviz üzerinden olduğunu ve fiyat

belirlemekte sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Çözüm bekleyen birçok sorunlarının olduğuna

dikkat çeken yetkililer, sektörü ekim ve kasım aylarında çok büyük bir kriz beklediğine vurgu

yaptı. Yetkililer ayrıca, yaz aylarının bitmesiyle sektörün durma noktasına gelebileceğini

eklediler.

ERHÜRMAN: SEKTÖRÜN GİDERLERİ DÖVİZ ÜZERİNDEN

Restorancılık sektörünün temel girdilerine bakıldığında, kira giderlerinin çok büyük ölçüde

döviz üzerinden şekillendiğine dikkat çeken Erhürman, sektörün ana giderlerinden birinin bu

olduğunu kaydetti. Bir başka ana giderin ise elektrik olduğunun altını çizen Erhürman,

elektrik fiyatlarının da TL üzerinden belirlenmediğine vurgu yaptı. Elektriğe gelen 56 kuruşluk

zam hakkında da konuşan Erhürman, KIBTEK’in ‘Nizamnameyi uygulayacağız’ ifadelerini

hatırlattı. Söz konusu durumla birlikte elektrik fiyatlarının, 2 ayda bir yeniden

değerlendirileceğini belirten Erhürman, elektrikte de döviz üzerinden girdi maliyetlerinin

belirlendiğini söyledi.

“KAR MARJI HER GÜN DARALIYOR”

Sektörün kullandığı tüm ürünlerin de döviz üzerinden belirlendiğini ifade eden Erhürman,

personel giderlerinin de asgari ücretle birlikte artacağına vurgu yaptı. Bütün giderlerin döviz

üzerinden belirlendiğini fakat restorancılık sektörünün gelirlerinin TL üzerinde tutunmak

zorunda kaldığının altını çizen Erhürman, “Müşterinin çoğunluğu Kıbrıslı Rum ve turist

değilse, mecburen menü fiyatlarınızı buradaki alım gücünü de dikkate alarak belirlemek

zorunda kalıyorsunuz. Bu da kaçınılmaz olarak kar marjınızı her gün daraltıyor. Tekerleğin

dönebildiği kadar dönüyor ama gelir kısmı gittikçe aşağıya doğur çekiliyor” diye konuştu.

“HAYAT PAHALILIĞI DÜNYADA İLK ÜÇÜN İÇİNDE”

Erhürman, bu işi yapmaya devam etmenin anlamını birçok restorancının sorgulamaya

başladığını belirtti. Söz konusu durumun öngörülemez bir şey olmadığına da vurgu yapan

Erhürman, “Bütün bunlar göstere göstere üstümüze geldi” dedi. Ülkemizde hayat pahalılığın

yüzde 98 olduğuna dikkat çeken Erhürman, gıda enflasyonunun ise yüzde 118 olduğunu

hatırlattı. Haziran ayında enflasyonun toplamda yüzde 55’i bulacağını öngördüklerini

kaydeden Erhürman, bu hayat pahalılığı oranlarının dünyada ilk üçün içinde olduğunu

belirtti.

“PROTOKOLDE REEL SEKTÖRE KAYNAK AYRILMADI”

Türkiye’nin resmi rakamlarının da daha düşük olduğunu söyleyen Erhürman, TC ile imzalanan

protokolde, enflasyon sorununun büyük ölçüde kaynaklandığı TL kullanımıyla ilgili hiçbir

madde olmadığını vurguladı. İmzalanan protokolde reel sektöre kaynak ayrılmamasını da

eleştiren Erhürman, Meclis’e getirilen ek bütçe hakkında da konuştu. Ek bütçenin olumsuz

bir durumda olmadığına dikkat çeken Erhürman, Maliye’nin döviz üzerinden gelirlerini

artırdığını vurguladı. Maliye’nin gümrükte döviz üzerinden vergi aldığını belirten Erhürman,

ilk beş ayda, beş milyar TL mahalli gelir toplandığını kaydetti.

“CİDDİ BİR NEŞTER ATMAMIZ GEREKİYOR”

Üçüncü ülkeden gelen insanların artık kaçtığını, Türkiye’den gelenlerin artık gelmeyi anlamı

bulmadığını, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyanların da Kıbrıs’ın güneyine çalışmaya gittiğine

dikkat çeken Erhürman, “Söz konusu durum bu sektörlerin hepsini bitirecek. Ciddi bir neşter

atmamız gerekiyor” dedi. Erhürman, turizm sektörünün nispeten canlandığını kaydederek,

“Canlanması büyük otellerde cereyan ediyor. 5 yıldızlı otellerin dışarıya yansıması son derece

sınırlı kalıyor” diye konutu. Erhürman, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

KİŞİ: SORUNLARI YERİNDE DİNLEMEK AMACINDAYIZ

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi toplantı sırasında yaptığı konuşmada, CTP olarak

ada genelinde gezi planı organize ettiklerine dikkat çekti. Hem kendilerini daha iyi anlatmak

hem de çeşitli sektörlerin sorunlarını bizzat içeriden dinlemek amacında olduklarının altını

çizen Kişi, “Sorunları politikalarımıza yerleştirmek ve Meclis’te dile getirmek amacındayız”

dedi. Girne’nin en temel sektörünün hizmet sektörü olduğunu vurgulayan Kişi, son

dönemlerin en zor zamanlarının yaşandığını kaydetti. Menü basma olayını birçok işletmenin

artık bıraktığına dikkat çeken Kişi, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.