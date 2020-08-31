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Erhürman: KOP süreci yeniden denenmeli

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Erhürman, sporcularımızın dünya arenasında mücadele edememesinin kabul edilebilir olmadığını ve bu yönde gerekli girişimlerin acilen yapılması gerektiğini söyledi.
Erhürman: KOP süreci yeniden denenmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, sporcularımızın dünya arenasında mücadele edememesinin kabul edilebilir olmadığını ve bu yönde gerekli girişimlerin acilen yapılması gerektiğini söyledi. Erhürman, futbolda dışa açılabilmek için KOP sürecinin yeniden yoklanabileceğini kaydetti.

CTP lideri Erhürman beraberindeki heyetle birlikte, Çanakkale ve Dumlupınar Spor Kulüplerini ziyaret etti. Erhürman ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, spor kulüplerimizin devletin yapması gereken işleri üstlendiğini belirtti.
Anayasa’ya göre gençliğe ve spora hizmetin devletin görevi olduğunu anımsatan Erhürman, spor kulüplerinin ciddi özveriler gösterdiklerini vurguladı.

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE EN ÖNEMLİ İŞLERİMİZDEN BİRİDİR SPOR”
Futbolda da, diğer spor branşlarında da dünyada yer alamamanın büyük bir sorun yarattığını söyleyen Erhürman, “Sporcularımızın dünya arenasında hak ettiği yeri alması vizyonumuzun bir parçasıdır” dedi. Her spor branşında belli bir bitirme yaşı olduğunu söyleyen Erhürman, sporda başarılı bir nesli kaybetme süresinin çok da uzun olmadığını vurguladı ve “Önümüzdeki dönemin en önemli işlerinden biri de sporcularımızın dünyayla buluşmasının yollarını yaratmak olacaktır” şeklinde konuştu.

“KOP SÜRECİ BİR KEZ DAHA YOKLANMALI”
Futbolun dünyada bir endüstrisi olduğunu söyleyen Erhürman, o büyük endüstrinin içine sızabilmenin çok da kolay olamayacağını ama geçmişte denenen KOP sürecini, kendi haklarımızdan feragat etmeksizin bir kez daha yoklamak gerektiğini vurguladı. Diğer branşlarla ilgili de bir takım girişimler yapılabileceğini söyleyen Erhürman, uluslararası organizasyonları zorlamamız gerektiğini söyledi. Birinci tercihlerinin Kıbrıs sorununu kapsamlı olarak çözmek ve bu yolların hepsini açmak olduğunu söyleyen Erhürman, “Kaybedecek başka neslimiz yoktur” dedi.

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