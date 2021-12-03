Erk Acarer: Bir haftadır Sedat Peker’den bilgi alınamıyor, ev hapsinde olduğunu biliyoruz

"İletişim kaynaklarının da kesilmesi ile ağır bir tecrit gibi"

Gazeteci Erk Acarer, avukatının bir süredir haber alamadığını söylediği organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e ilişkin olarak, "Bir haftadır Peker’den bilgi alınamıyor. Birkaç ay önce, konuşması istenmediği için bir adaya götürülme olasılığından söz etmiştik. Bildiğimiz kadarı ile bir adaya götürülmedi ama deyim yerindeyse ada ayağına getirildi. Edindiğimiz bilgileri paylaşalım. Ev hapsinde olduğunu biliyoruz. İletişim kaynaklarının da kesilmesi ile ağır bir tecrit gibi. Aktarılanlar kendisi ve ailesinin durumunun iyi olduğu yönünde. Türkiye’ye iadesi gibi bir durum da söz konusu değil." paylaşımını yaptı.

Acarer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu durum en çok kimin işine yaradı dersiniz? Yeniden göz önünde olmasına baktığımızda bile anlaşılıyor. Elbette, Soylu’nun! Şimdi bir yandan Erdoğan’a övgüler dizerek yakınlaşmaya çalışıyor, bir yandan da icraatlarını anlatıyor. Soylu’nun suçlularla mücadelesine ilişkin yepyeni ve çarpıcı bilgiler verelim. ‘Peker Suç Örgütü’ kapsamında pasaportları iptal edilen 370 kişi vardı. İçişleri gerçekten çok titiz çalışmış!!" ifadesini kullandı.

Acarer şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle ki Peker Balkanlardayken, orada geçici bir süre kendisine yemek hizmeti veren restoran sahibi Fikret Aydoğdu isimli işletmeciye bile yurtdışı yasağı konuşmuş. Fakat çarpıcı ve çelişkili durumlar var. Aydoğdu ile Makedonya’ya özel uçak ile giden kişiler ayıklanıp, iktidara yakın oldukları için pasaport yasakları kaldırılmış. Bu 2 isim iş insanları Alparslan Arslanca ve Nuri Ensari! Nuri Ensari’nin yasağının kaldırılma hikayesi ilginç. Cihan Ekşioğlu’na değinmeden anlatılmaz. Konu ile bağlantılı. Kimdi Ekşioğlu? Kısaca Soylu’nun kasası olduğu iddia edilen kişi. İddialar gündeme geldiğinde, Ekşioğlu'nun pasaportu da iptal edilmişti, yurtdışı çıkışına yasak getirildi. Fakat… Edindiğimiz bilgilere göre bu yasak kaldırıldı. Ama bu Ekşioğlu’na yetmedi.

Yakın arkadaşı, Nuri Ensari’nin de yurtdışı yasağının kaldırılması konusunda aracı oldu. Bakanlık onun ricası ile Ensarioğlu’nun çıkış yasağını da kaldırdı. Tekrar edelim Peker’i uçakla ziyaret edenlerdendi.

Soylu ve Ekşioğlu’nun eskisi gibi yakın olduğu da aktarılanlar arasında! İşte suç ile mücadele! İşte yeni Türkiye! Bu akşam için daha detaylı anlattım 23.00’te YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz!"