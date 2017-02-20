Erkekler Burçlara Göre En Çok Nerelerinden Tahrik Olur?

Tüm yaşamımızı etkilenen burçların özellikleri seks hayatımıza etkisi oldukça büyük. Burçlara göre cinsel yaşamımız ve seks sırasında tahrik olma yerlerimiz üzerinde burçların etkinliği yadsınamaz.

Koç burcu erkekleri özellikle boyun bölgesinden tahrik olurlar.

Cinsel yaşamlarında oldukça etkin olan boğa burcu erkekleri sırtlarına yapılan masajdan ve dudaklarından tahrik olurlar.

Cinsel yaşamlarında fantezileri çok seven İkizler burcu erkeği göğüslerinden ve kulak arkalarından tahrik olur.

Yengeç burçları en çok göğüsleri, sırt ve boyunlarında haz alırlar.

Erotizmi çok yoğun yaşayan Aslan burcu erkeği bacak aralarına kasıklarına yapılan masajdan çok zevk alır.

Başak burcu erkeği elleri karınları, ve göbekleri en haz aldıkları bölgeleridir.

Terazi burcu erkeklerinin haz noktaları dudak, sırt ve boyundur.

Adeta seks için yaratılan Akrep burcu erkekleri dudakları, kasıkları ve cinsel organlarından zevk alırlar. O yüzden oral seksten çok haz alırlar.

Yay burcunun en erojen bölgeleri arasında baldırların iç tarafları ve göğüsleridir.

Uzun uzun sevişmeyi seven oğlaklarla uzun süre öpüşebilirsiniz vücutlarının her yerinin öpülmesinden hoşlanırlar.

Seks için yaşamayan yinede aktif olan kovalar sırtlarından ve kulak arkalarından zevk alırlar.

Ayaklarına çok özen gösteren balık seks sırasında da ayaklarından zevk alır. Güzel bir ayak masajı ile balık burcunu baştan çıkartabilirsiniz.