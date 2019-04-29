Erkeklerin daha uzun yaşamasını sağlayan 6 şeyden biri: Göğüs dikizlemek

Dünyada kullanılan istatistikler, kadınların ortalama yaşam beklentisinin, erkeklere oranla daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum kadın ve erkek arasındaki genetik farklılıklardan kaynaklansa da erkeklerin daha uzun ömürlü ve sağlıklı olmak için çeşitli seçenekleri yok değil.

İngiliz The Sun gazetesi erkeklerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak 6 şeyi derledi:

Göğüs ‘dikizlemek’

Kadınlar için rahatsız edici ve kişisel sınırların ihlaline girebileceği için bu konuda erkeklerin tutumuna dikkat etmek zorunda oldukları inkar edilemez ancak 2012 yılında yapılan bir artaştırmaya göre, kadınların göğüslerine bakmak erkeklerde pozitif düşünce oluşmasını sağlıyor. Aynı durum sevimli hayvan fotoğraflarına bakınca da gelişiyor.

Sonuçları Archives of Internal Medicine’da yayımlanan ve pozitif düşüncenin sağlık üzerindeki etkisine odaklanan araştırmaya göre, olumlu düşünme sağlık üzerinde gözle görünür etkilere sahip. Araştırmada Koroner arter hastalığı olan hastalar için, her sabah pozitif bir düşenceyi yazmaları istenen hastaların yüzde 55'i kontrol grubundaki yüzde 37 ile karşılaştırıldığında fiziksel aktivitelerini arttırdı. Aynı şekilde pozitif düşünce grubu, kontrol grubundan haftada ortalama 3,4 mil yürüdü. Aynı kan basıncına sahip Afrika kökenli Amerikalıların yaptığı çalışmada, pozitif düşünce grubunun yüzde 42'si, kontrol grubundaki yüzde 36 ile karşılaştırıldığında ilaç tedavisine bağlı kaldı.

Fazla seks yapmak

BMJ'de yayımlanan bir araştırma, seks yapmanın bir erkeğin ölüm riskini yüzde 50'ye kadar azaltabileceğini buldu. Zira seks stresi azalttığı gibi, hastalıklara yakalanma oranını da düşürüyor. Aynı zamanda mutlu hissetmemize yol açan seratonin hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Araştırmada daha fazla orgazm yaşadığını ifade eden erkeklerin yaşam beklentisinin 3 ila 8 yıl kadar artabileceği de ortaya kondu.

Evlenmek

Evlilik herkesin düşüneceği bir yol olmasa da, evli erkeklerin daha fazla yaşadığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda tabii bu konuda kaç yaşında evlenildiği de önemli bir faktör.

127.000'den fazla Amerikalı üzerinde yapılan bir anket, 25 yaşından sonra evlenen erkeklerin, genç yaşta evlenenlerden daha uzun yaşayabileceklerini buldu.

Sağlıklı erkeklerin, sağlık sorunları olan erkeklerden daha fazla evlenmelerinin daha muhtemel olup olmadığını da ele alan araştırmacılar sağlık problemleri olan erkeklerin daha önce evlendiklerini, boşanma ihtimallerinin daha düşük olduğunu ve boşanmadan sonra yeniden evlenme ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaştı.

Çocuk yapmak

Evlenen ve çocukları olan erkekler, sahip olmayanlardan daha uzun yaşar.

Journal of Epidemiology & Community Health dergisinde yayımlanan bir araştırmada 60 yaşına geldiğinde, çocuğu olmayanlara göre, çocuğu olan erkeklerin 2 yıl, kadınların ise 1,5 yıl daha fazla ortalama ömür beklentisine sahip olduğu görüldü. 80 yaşına gelindiğinde ise çocuklu erkeklerin, çocuksuz erkeklerden sekiz ay daha uzun yaşaması bekleniyor.

Sorumluluk almak

Sorumluluk duygusu harikalar yaratabilir.

Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayımlanan araştırmada huzurevinde yaşayan kişiler iki gruba ayrıldı. Bir gruba kendilerine karşı sorumlu oldukları, tesislerin bakımında görevli oldukları bildirildi. Diğer gruba ise çalışanların onlara karşı sorumlu oldukları ifade edildi. Araştırma sonucunda kendilerini sorumlu hisseden kişilerin uyanıklık, aktif katılım ve genel refah duygusunda belirgin bir yükseliş yaşandığı görüldü.

Hafif göbek yapmak

Çoğu erkek çocuk sahibi olduktan sonra biraz kilo alır, ancak bu mutlaka kötü bir şey değildir.

“How Men Age” adlı bir kitap, tıknaz erkeklerinin kalp krizi veya prostat kanseri geçirme ihtimalinin daha düşük olduğunu ve zamanlarını çocuklarına yatırma ihtimalinin daha yüksek olduğunu savunuyor.

Yazar Richard G. Bribiescas, artan yağ seviyelerinin kadınlara daha çekici geldiğini söylüyor