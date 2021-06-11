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Ermenistan Askerleri, Azerbaycan Askerlerine Ateş Açtı

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını duyurdu.
Ermenistan Askerleri, Azerbaycan Askerlerine Ateş Açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığının altı çizildi.

Açıklamada, yaşananların Ermenistan tarafının seçim öncesinde sınırdaki durumu kasıtlı olarak gerginleştirme ve askeri provokasyonları hayata geçirme politikası izlediğini bir kez daha kanıtladığı belirtildi.

Yaşanan olaydan dolayı tüm sorumluluğun Ermenistan’a ait olduğu vurgulandı.

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