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Esad’dan Erdoğan’a: Söz değil icraat bekliyoruz

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Esad’dan Erdoğan’a: Söz değil icraat bekliyoruz
Esad’dan Erdoğan’a: Söz değil icraat bekliyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası, en son 11 yıl önce görüştüğü Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile yeniden görüşme durumu hakkında “Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız” demişti.

Syrian Observar’da yer alan habere göre Esad, Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Esad, Türkiye ile istihbarat seviyesinde toplantıların gerçekleştiğini fakat ikili görüşmelerin seviyesinin yakında artırılacağını açıkladı. “Türkiye, Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu gösterdi” ifadesini kullanan Esad, “Suriye, Türkiye'den söz değil icraat bekliyor” dedi.

“SAMİMİ Mİ YOKSA SİYASİ BİR MANEVRA MI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Türkiye’nin tutumu ile ilgili sabit bir fikre sahip olmadığını belirten Esad, “Ankara, siyasi yöneliminde bazı Arap ülkelerinden daha kararlı olabilir. Ancak Türkiye’nin tutumunun samimi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğunu anlamak mümkün değil. Gazeteciler ve araştırmacıların herhangi bir ülkenin politika değişikliğini personel değişimleri üzerinden ölçmesi yanlıştır” ifadelerini kullandı.

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