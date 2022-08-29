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Eser Taçoy, Av. Lal Kaner'den Basketbol'daki tartışmalar üzerine açıklama

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Eser Taçoy, Av. Lal Kaner'den Basketbol'daki tartışmalar üzerine açıklama
Eser Taçoy, Av. Lal Kaner'den Basketbol'daki tartışmalar üzerine açıklama

Eser Taçoy, Av. Lal Kaner'den Basketbol'daki tartışmalar üzerine açıklama

İşte açıklama;

KKTC Basketbol Federasyonu’ndan almış olduğumuz toplantı çağrısı üzerine, 26 Ağustos 2022 Cuma günü sabah saat 10.30’da federasyon lokalinde ben Eser Taçoy ile Sn. Lal Kaner ve Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ile Sn. Çağda Pehlivan arasında bir toplantı gerçekleştirildi. 

Toplantıda Basketbol Federasyonu tarafından bizden mutabakat istendi.
Yapmış olduğumuz değerlendirme sonucu konuyla ilgili düşüncelerimizi ve görüşlerimizi ortaya koyduk.
Bu doğrultuda Basketbol Federasyonu’na yapmış olduğumuz yazılı açıklamayı, kamuyounun da basketbolda yaşananlarla ilgili daha doğru bilgiler edinmesi adına basınla da paylaşıyoruz. 

Basketbol Federaysonu’na da iletmiş olduğumuz mutabak ile ilgili açıklamamız şu şekildedir; 

 “Toplantıda bizlerden Olağanüstü Genel Kurul’da oy kullanacak kulüplerle ilgili mutabakat istediniz. Bir başka deyişle başlatılan imza kampanyasına imza veren kulüpler ile ilgili yaptığınız akıl almaz açıklamalara ortak olmamızı beklediniz. Bilmenizi isteriz ki bizler tüm kulüplere bir bütün olarak, eşit gözle bakıyoruz.
Sizlerin son günlerde yaptığınız ve tüm kulüplerimizi zan altında bırakan açıklamalarınız kesinlikle kabul edilemez. 
Ne üzücüdür ki, ekonomik gerekçeleri ortaya koyarak zamanında açmadığınız ve oynatmadığınız liglerde yer alacak kulüplerin, organizasyonlarınıza katılmadı diye değerlendirerek oy hakları olmadığını ortaya koyup oy kullanamaz demeniz de oldukça manidardır. 
Özellikle kendi çalışmaları ve uğraşları neticesinde son dakika sizin de desteğinizi alıp yurt dışına giden bir okulumuza, aynı zamanda çok büyük bir başarı elde eden kulübümüze oy kullanamaz demeniz ne kadar kabul edilebilirdir? 
Dolayısıyla, şu kulüp aidatını ödemedi, şu kulüp müsabakalara katılmadı, şu kulüp bizlere daha yakın diye, kulüplerimizi itibarsızlaştırmaya çalıştığınız bir mutabakatın içerisinde olmayacağımızı bildiririz. 
Eser Taçoy olarak ben, ekibim ile birlikte tüm kulüplere eşit mesafede durmaya devam edeceğiz.
Sizleri de, sağduyu ile davranmaya, tüm kulüplerimize eşit gözle bakarak bir an önce Olağanüstü Genel Kurul tarihini belirlemeye davet ederiz. 
Tüm kulüplerimizin basketbol için atılacak bu önemli adımda söz sahibi olması gerektiğinin altını çizer, seçilenin değil seçenlerin karar vermesi gerektiğini belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.” 

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