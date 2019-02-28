Eşinin aracına bomba yerleştiren adam: ‘Korkutmak için yapmıştım’

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşinin otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren adama verilen dokuz yıl hapis cezası, istinaf mahkemesince bozuldu. Mahkeme, silahla tehdit‘ değil ‘kasten öldürmeye teşebbüs‘ suçunun işlendiğine kanaat getirerek adamı 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ereğli ilçesinde, 18 Temmuz 2017’de meydana gelen olayda bir fabrikada çalışan Sezai Özgür, boşanma davası açan eşi Yeliz Özgür’ün otomobilinin altına çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi.

Aynı fabrikada çalışan Yeliz Özgür iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindi. Yeliz Özgür’ün aracının altından sarkan kabloları fark eden görevliler, otomobili durdurdu.

Yeliz Özgür ve görevliler, aracın altındaki bomba düzeneğini görünce panikle kaçarak polise haber verdi. Bomba düzeneği, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Sezai Özgür tutuklandı.

‘Korkutmak için yapmıştım’

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs‘ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıkan Sezai Özgür ifadesinde şunları söyledi: “Doğrudur ben koydum, koymadım demiyorum. Eşimle boşanma aşamamız vardı. Ben çocuğumuz olduğu için boşanmak istemiyordum ama o istiyordu. Boşanmamak için böyle bir yola başvurdum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu, korkutmak amacıyla çocuğun oyuncak arabalarından yaptığım düzeneği aracına yerleştirdim.“

Polis ise incelemede, bombanın gerçek dinamitle hazırlandığı, ateşleme düzeneğinin bulunmadığı, ancak herhangi bir statik elektrik halinde bombanın patlayabileceği yönünde rapor tuttu.

İstinaf cezayı yükseltti

Mahkeme heyeti 8 Haziran 2018’deki karar duruşmasında, Sezai Özgür’ü ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs‘ suçundan beraatine karar verirken ‘silahla tehdit‘ suçundan dört yıl, ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi‘ suçundan ise beş yıl olmak üzere toplam dokuz yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bu sürede eşinden boşanan Yeliz Özgür’ün avukatı, sanığın müvekkiline karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs‘ suçunu işlediğini savunarak dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı.

İstinaf mahkemesi dosyadaki mevcut deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda Sezai Özgür’ün ‘silahla tehdit‘ suçunu değil ‘kasten öldürmeye teşebbüs‘ suçunu işlediğine karar vererek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Sezai Özgür, ‘kasten öldürmeye teşebbüs‘ suçundan 14 yıl, ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi‘ suçundan ise beş yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.