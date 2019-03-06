Eski sevgilisini etkilemek isterken koca yurdu yaktı (video)

Rusya’nın Omsk kentinde ‘talihsiz bir Romeo’nun, kalbini yeniden kazanmak için eski sevgilisinin kaldığı yurtta yangın çıkartıp içeridekileri kurtardıktan sonra kahraman olma planları suya düştü. Yurttaki yangın sonucunda beş kişi hastaneye kaldırıldı. ‘Romeo’ da kundakçılık suçundan beş yıl hapis cezası ile karşı karşıya.

Omsk'ta bir kişi, eski sevgilisi yeniden birlikte olmak isteyen ancak reddedilme korkusuyla genç kızın karşısına çıkamayınca tehlikeli bir yönteme başvurdu. Alkollü adam, yangından içeridekileri kurtararak kahraman olacağı düşüncesiyle genç kızın kaldığı yurttaki bir alanda yangın çıkardı. Ancak planlar ters gitti, yangın büyüdü ve nihayetinde de itfaiye geldi. Yangın sonucunda karbonmonoksitten zehirlenen ikisi çocuk beş kişi hastaneye kaldırıldı.

Omsk Bölgesi İçişleri Bakanlığı Dairesi'nin sosyal medyada yayınladığı videoda genç adam neler olduğu sorulduğunda "Daha az votka içmek lazım, hepsi bu" dedi.

Polis daha sonra ‘Romeo'yu yakınlarda bir kafede yakaladı. Olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı. Holiganlık olarak değerlendirilen olayda, yangını çıkaran kişi kundakçılık suçundan beş yıla kadar hapis cezası alabilir.