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EURO 2020'de "0" çeken Türkiye A Milli Takım, turnuvaya veda etti

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Türkiye, A Grubu’nu sıfır puanla sonuncu sırada tamamladı
EURO 2020'de "0" çeken Türkiye A Milli Takım, turnuvaya veda etti

EURO 2020'de A Grubu’nda çıktığı üçüncü maçta İsviçre karşısında da kaybeden A Milli Takım, turnuvaya puan alamadan veda etti.

İsviçre’nin gollerini Seferovic (6’), ve Shaqiri (26’, 68’) kaydederken, Türkiye’nin tek golü İrfan Can Kahveci’den geldi.

EURO 2020 A Grubu'ndaki son maçında Bakü'de İsviçre ile karşılaşan A Milli Takım, sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Bu sonuçla turnuvayı tek golle ve puansız kapatan Milliler, EURO 2020'ye gruplarda veda etmiş oldu.

EURO 2020 A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Galler ile oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, Galler karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan sakatlığı bulunan Umut Meraş'ın yanı sıra Okay Yokuşlu ve Kenan Karaman'ın yerine, İsviçre maçında Mert MüldürMerih Demiral ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

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