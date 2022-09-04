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EuroBasket: Türkiye Bulgaristan’ı yendi, ikide iki yaptı

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Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 mağlup etti.
EuroBasket: Türkiye Bulgaristan’ı yendi, ikide iki yaptı

Ay-yıldızlılar Gürcistan’da oynanan mücadeleye Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı.

Türkiye karşılaşmanın ilk yarısını 52-50 geride tamamladı.

Özellikle dördüncü periyotta etkili bir oyun oynayan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçını da kazanmayı başardı.

Cedi Osman 25, Alperen Şengün 20 ve Shane Larkin 13 sayıyla mücadele etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi ise attığı 28 sayıyla Bulgaristan’dan Aleksandar Vezenkov oldu.

Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri de takip etti.

Türkiye ilk maçta Karadağ’ı 72-68 mağlup etmişti.

Türkiye, EuroBasket’teki üçüncü maçında 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00’de ev sahibi Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

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