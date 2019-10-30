Evi baraj altında kalan köylü jandarma karakoluna yerleşti

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) rakamlarına göre 199 köyden 85'inin tamamen su altında kalacağı belirtiliyor. 200 yerleşim yerinde 55 bin kadar insan topraklarını kaybedecek, bunlardan 15 bini de göç etmek zorunda kalacak.

Mardin’in Dargeçit İlçesi’ne bağlı Çelik Köyü’nde evi Ilısu Barajı altında kalan 65 yaşındaki Mehmet Selim Acar boşaltılan jandarma karakola yerleşti. Eşiyle birlikte elektriksiz ve susuz karakolda yaşayan Acar “Ben burada doğup büyüdüm. Anılarım burada. Köyümü bırakmak istemiyorum. Ben burada nefes alıyorum” dedi.

12 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Hasankeyf’i sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı’nda suların tutulması ile birlikte onlarca köy ve mezra sular altında kaldı.

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi tamamlandığında Dicle Nehri'nin geçtiği Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan bölgede 200’e yakın köy sular altında kalacak.