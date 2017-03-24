Evren: Kırsal kesim arazileri dağıtım aşamasına geldi

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Gazimağusa’ya giderek çeşitli temaslarda bulundu. İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve ekibi Gazimağusa ziyaretlerine Kaymakamlıktan başlayarak Kaymakam Dürdane Acı’yı ziyaret etti.

Kaymakamlık binasında Dürdane Acı ve Personelin sorunlarını dinleyen Bakan Evren Gazimağusa’nın sorunları ve bu sorunların çözümü ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

Gazimağusa kaza tapu amirliğine giderek tapu binasını inceleyen Bakan Evren, personelin sorunlarını dinledi. Gazimağusa’ya yeni bir tapu binası yapılmasının şart olduğuna değinen bakan Evren yeni bina yapılması için çalışmaları başlatma talimatı vereceğini söyledi.

Kaymakamlık ve Tapu ziyaretinden sonra Gazimağusa Belediyesini ziyaret eden Bakan Evren burada Belediye Başkanı İsmail Arterle bir araya geldi. Konuşmasında Başkan Arter’in çok çalışkan ve özverili birisi olduğuna değinen İçişleri Bakanı Kutlu Evren Mağusa’da doğru işlere imza atıldığını söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise konuşmasında Bakan Evren’e ziyaretleri için teşekkür ederek Gazimağusa’nın sorunlarının çözümüne gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.

Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaretinin ardından Belediye konferans salonunda Gazimağusa’ya bağlı köy ve mahallelerin muhtarları ile bir araya gelen Bakan Evren burada muhtarların sorunlarını dinledi. Muhtarlık binaları ve mefruşatlarının tamamlanması için gereken girişimlerin yapılıp bütçenin bulunduğunu söyleyen Bakan Evren en kısa zamanda muhtarların yeni binalarına kavuşacağı müjdesini verdi.

Kırsal kesim arazilerinin hazırlandığına ve dağıtım aşamasına geldiğine de değinen Bakan Evren arazinin yetersiz olduğu bölgelerle ilgili sosyal konut projeleri geliştirmeye çalıştıklarını ve bu yönde de fazlaca bir yol katettiklerini söyledi.

Ziyaretinin sonunda Doğu Akdeniz Üniversitesi VYK başkanı İlker Edip ve bazı VYK üyeleriyle de bir araya gelen İçişleri Bakanı Kutlu Evren DAÜ’nün ciddi bir büyüme yaşadığını ve adeta bir şehir haline gelerek ülkemizin gururu olduğunu söyledi. VYK Başkanı İlker Edip ise Bakan Evren’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek Üniversite ve sorunlarıyla ilgili bilgi verdi.