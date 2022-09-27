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Eylem kararı askıya alındı

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Eylem kararı askıya alındı
Eylem kararı askıya alındı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu ve sendika yönetimi ile görüştü.

Bakan Altuğra, sendikanın talep ettiği soruların çözümü konusunda sendika ve bakanlığın bir arada olacağı bir toplantı gerçekleştireceklerini ve karşılıklı taleplerin ele alınacağını belirtti.

Altuğra, aynı zamanda hastane yönetim kurullarının daha aktif çalıştırılması konusunda anlaşmaya varılması ile birlikte Tıp-İş' in eylem kararını askıya aldıklarını açıkladı.

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