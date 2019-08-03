Eylül'de 3'lü zirve olabilir

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin liderlerle BM Genel Kurulu toplantısı sonrasında görüşme niyetini dile getirdiğini belirtti.

Hristodulidis, görüşmenin ise New York mu yoksa başka bir Avrupa ülkesinde mi olacağının henüz belli olmadığını söyledi.

Rum basınında yer alan haberlere göre Hristodulidis Rum radyosuna yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un faaliyetlerini “gözlerden uzak bir şekilde yürüttüğü” iddiasında bulunarak, “görevini üstlenmesinden kısa bir süre sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı telefonla aradığını” ifade etti.

Hristodulidis, Lute’un “herhangi bir zamanda garantör ülkeleri de ziyaret edeceği” iddiasında bulunarak “Süreç zor olsa da çaba devam etmektedir.

Bir zamanlar söylendiği gibi çıkmazda bulunmuyoruz ve 9 Ağustos görüşmesinin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına ivme kazandıracağını düşünüyoruz”dedi.