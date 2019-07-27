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Facebook Messenger Lite son derece büyük bir tasarruf sağlıyor

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Facebook tarafından geliştirilen Messenger uygulamasının hafif versiyonu olan Messenger Lite, bugün itibarıyla önemli bir başarı elde etti.
Facebook Messenger Lite son derece büyük bir tasarruf sağlıyor

Messenger Lite uygulamasının 2016 yılında 1 milyar indirilmesi büyük bir rekor olarak görülmüştü. Dünya nüfusunun altıda biri olan bu rakam, şirketin tanınmasındaki en önemli etkenler arasında. Ancak Messenger uygulaması çok fazla veri harcamaya başlayınca, kullanıcılar şikayet etti.

Şu an için Facebook şirketinin Messenger Lite uygulaması sadece 10MB alan kaplıyor. Bu durum kullanıcıların gerçekten de çok ciddi bir tasarruf elde etmesini sağlıyor. Bu, daha çok akıllı telefonlarında hafıza alanı problemi yaşayanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Facebook şirketi en çok veri tasarrufu sağlayan uygulamalarından Messenger Lite ile ilgili bu kadar yüksek bir hedef ortaya koymamıştı. 2016 yılında ilk Messenger Lite kullanımı yaklaşık olarak 100 milyon kişi tarafından gerçekleştirildi. Şirket sadece 3 yıl içerisinde sayıyı 5’e katlamayı başardı.

Bu uygulama aynı zamanda RAM kullanımını da ciddi oranda destekliyor. Eğer düşük bir RAM’e sahip akıllı telefonunuz varsa, bu uygulama sayesinde çok fazla veri kullanmadan Messenger uygulamasını elde edebilirsiniz.

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