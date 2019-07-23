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“Fatih destekçi kaybetti ve gecikecek” iddiası

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Türkiye’nin “Fatih” isimli sondaj gemisinin sondajının son aşamalarında, sondaja destek veren iki şirketin personelinin gemiden ayrılması sebebiyle gecikmeler yaşandığı iddia edildi.
“Fatih destekçi kaybetti ve gecikecek” iddiası

Politis ve diğer gazeteler, “Akama” bölgesinin 37 deniz mili batısında sondaj çalışmaları gerçekleştiren “Fatih” gemisinin sondaj çalışmalarının, önemli hizmetler sunmakta olan iki şirketin personellerinin dün gemiden ayrılmasının ardından durduğunu iddia ettiler.

Gazete, Rum hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Fatih gemisine hizmet veren iki şirketin Rum Dışişleri Bakanlığı’nın baskılarına dayanamayıp personelini geri çektiği iddiasında bulundu.

Haberde, “Yavuz” sondaj gemisinin ise henüz sondaj çalışmasına başlamadığına dair bilgiler olduğu da öne sürüldü.

Öte yandan Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki ve Doğu Akdeniz’deki eylemlerini yakından takip etmekte olduklarını ve kışkırtmalara karşı sabretmeyeceklerini söyledi.

Gazetenin haberine göre Panayotopulos, Yunanistan’ın sakinliğinin güçsüzlük olarak algılanmaması gerektiğini belirtirken Türkiye’yle Güven Yaratıcı Önlemler konusunda görüşmelerin yeniden başlamasını talep edeceklerini de açıkladı.

Panayotopulos geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

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