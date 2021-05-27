  • BIST 1.415
  • Altın 518,136
  • Dolar 8,5263
  • Euro 10,3910
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

Fatih Terim Galatasaray'a veda ediyor

» »
Fatih Terim Galatasaray'a veda ediyor
Fatih Terim Galatasaray'a veda ediyor

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, bu sezon Mustafa Cengiz yönetimiyle yaşadığı gelişmelerin ardından sarı kırmızılı takımdan ayrılma sinyalleri vermiş fakat “Taraftar için susuyorum” demişti.

Kulübün içindeki kaynaklardan alınan bilgiye göre tecrübeli teknik adamın mevcut yeni başkan adaylarından da umutlu olmadığı ve görevini bırakmaya karar verdiği iddia edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı camiadaki dördüncü döneminin de sonuna geldi. Cimbom'un efsane hocası Terim, sezon içerisinde Mustafa Cengiz yönetimiyle sık sık gerginlikler yaşamış ve Galatasaray taraftarı için sustuğunu belirtmişti. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de; “Burada kalırsam Fatih Terim'le devam etmeyi düşünmüyorum” sözleri sonrası ipler iyice gerilmişti. Haziran ayında yapılması beklenen seçimle, yeni yönetimin göreve gelmesini bekleyeceği ve ortaya çıkacak sonuca göre görevine devam edip etmeyeceğine karar vereceği belirtilen Fatih Terim'in ise yeni yönetimi beklemeyeceği iddia edildi. Kulübün içindeki güçlü kaynaklardan edinilen bilgilere göre Terim; Divan konuşmasında sarı kırmızılı camiaya veda edecek ve emekliliğini açıklayacak. Usta teknik adamın seçimden ve muhtemel yönetimlerden bir umudu olmadığı iddia edilirken, söz konusu gelişmeler sonrası yeni gelecek yönetimin ilk teknik direktör adayının Okan Buruk olacağı öne sürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Birinci amacımız Futbol" diyerek KTFF başkanlık manifestosunu açıkladı22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:23
  • 10 yaşındaki Leo Messo, Arsenal'da20 Mayıs 2021 Perşembe 18:55
  • Galatasaray Kulübünde seçim, 12-19 Haziran'da yapılacak19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:00
  • Beşiktaş Süper Lig’den sonra Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazandı18 Mayıs 2021 Salı 22:46
  • İş adamı takım satın aldı, oğlunu forvet yaptı, kendine 10 numaralı formayı verdi!18 Mayıs 2021 Salı 10:14
  • La Liga'daki şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşındı17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:00
  • Şampiyon Beşiktaş'ta 5 futbolcu hücuma büyük katkı verdi17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:30
  • Fenerbahçe'de yönetime sürpriz isim!17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00
  • Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya Tepki17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:35
  • Kuzey Kore, Olimpiyat Oyunları'nın ardından Dünya Şampiyonası elemelerinden de çekildi16 Mayıs 2021 Pazar 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti