Fatih Terim Galatasaray'a veda ediyor

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, bu sezon Mustafa Cengiz yönetimiyle yaşadığı gelişmelerin ardından sarı kırmızılı takımdan ayrılma sinyalleri vermiş fakat “Taraftar için susuyorum” demişti.

Kulübün içindeki kaynaklardan alınan bilgiye göre tecrübeli teknik adamın mevcut yeni başkan adaylarından da umutlu olmadığı ve görevini bırakmaya karar verdiği iddia edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı camiadaki dördüncü döneminin de sonuna geldi. Cimbom'un efsane hocası Terim, sezon içerisinde Mustafa Cengiz yönetimiyle sık sık gerginlikler yaşamış ve Galatasaray taraftarı için sustuğunu belirtmişti. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de; “Burada kalırsam Fatih Terim'le devam etmeyi düşünmüyorum” sözleri sonrası ipler iyice gerilmişti. Haziran ayında yapılması beklenen seçimle, yeni yönetimin göreve gelmesini bekleyeceği ve ortaya çıkacak sonuca göre görevine devam edip etmeyeceğine karar vereceği belirtilen Fatih Terim'in ise yeni yönetimi beklemeyeceği iddia edildi. Kulübün içindeki güçlü kaynaklardan edinilen bilgilere göre Terim; Divan konuşmasında sarı kırmızılı camiaya veda edecek ve emekliliğini açıklayacak. Usta teknik adamın seçimden ve muhtemel yönetimlerden bir umudu olmadığı iddia edilirken, söz konusu gelişmeler sonrası yeni gelecek yönetimin ilk teknik direktör adayının Okan Buruk olacağı öne sürüldü.